El comisionado de Juan Guaidó para Relaciones Exteriores, Julio Borges, dijo este lunes que la ley antibloqueo aprobada la semana pasada por la ANC era la “oficialización” del crimen organizado en Venezuela, por lo que debe ser rechazada por los países aliados y la Fanb.

“La Ley antibloqueo de la dictadura es la oficialización del crimen organizado en Venezuela. La comunidad internacional y la FANB deben rechazar esta maniobra que solo busca otorgarle poderes ilimitados a Maduro para entregar el dinero y la soberanía nacional a sus socios”, dijo en Twitter.

A su juicio, la ANC no tiene facultad legislativa, por lo que la antibloqueo “es inconstitucional”.

“Lo que vemos es una intención de burlar la función legislativa y contralora del parlamento, se habla incluso de que los recursos derivados de dicha ley serán manejados de manera paralela al tesoro nacional”, apuntó en la red social.

El jueves, la ANC chavista aprobó la ley antibloqueo que presentó Maduro y que ha sido rechazada incluso por sectores de la misma izquierda venezolana.

Para el economista Jesús Casique, quien fue consultado por ND la semana pasada, el oscurantismo, la opacidad y la discrecionalidad, son los tres factores que remarcan la ley antibloqueo.

“En materia económica, va a haber cierta opacidad. Van a haber privatizaciones, las pocas que se puedan efectuar de las empresas expropiadas en otrora que quedaron en condiciones delicadas. También está el otorgamiento discrecional de datos con negocios jurídicos, como expresa el artículo 22 de la ley. Hay una gran opacidad. Todo lo que corresponde a materia presupuestaria queda en manos del Ejecutivo nacional, no hace falta la ley de contrataciones públicas o inversión privada, no hace falta la aprobación de la AN, los mecanismos de financiamiento están sin ningún tipo de control y el artículo 312 de la CRBV fija condiciones”, afirmó.