El economista y experto petrolero José Toro Hardy, criticó que empresarios venezolanos apoyen la ley antibloqueo propuesta por Maduro y aseveró que esto «da vergüenza» porque la ley es anticonstitucional.

A través de twitter, Toro Hardy manifestó sentirse sorprendido por el apoyo que el presidente de Fedecámaras le ha dado a esta ley. » Parece que han quedado bloqueados los principios y valores de algunos empresarios,¡Qué vergüenza!».

«Esos empresarios que han alabado la Ley Antibloqueo deben saber que se pueden quedar sin el chivo y sin el mecate en cualquier negocio que se base en esta ley porque la misma es inconstitucional y nula de toda nulidad», enfatizó.

En otros mensajes, criticó que la ley antibloqueo es producto de una ANC que no puede legislar porque no fue convocada por los venezolanos. «La Ley Antibloqueo es producto de la usurpación de las funciones de la AN por parte de una Constituyente que ni puede legislar ni es constitucional porque no fue convocada por el soberano».

Al tiempo que condenó que esta ley permite a la Administración de Maduro desaplicar cualquier ley sin nisiquiera informar que ha sido desaplicada. «Obvia el derecho de los ciudadanos a estar informados; y acaba con el régimen de contratación pública porque autoriza al ejecutivo a contratar como y con quien le de la gana cuando le de la gana y sin rendir cuentas en medio de un régimen absoluto de confidencialidad», reprochó.

«Es la antítesis de lo que debe ser una ley».

Además, aseveró que la Ley Antibloqueo publicada en gaceta ni siquiera coincide con la aprobada en la ANC.

