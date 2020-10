El exministro oficialista de comunicación, Jorge Rodríguez, sostuvo este miércoles que va a proponer una reforma al Código de Comercio, el cual rechazó que todavía sea el mismo de la cuarta República, y por otra parte, aseguró que las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre “van a detener el bloqueo”.

“¿Cómo es posible que Venezuela todavía tenga el mismo Código de Comercio de la cuarta República que fue escrito por las grandes oligarquías de este país?. No podemos tener un Código de Comercio hecho hace años por la oligarquía, si usted quiere montar una cervecería artesanal, Lorenzo Mendoza no lo deja, son instrumentos que aún con 20 años de revolución no hemos dado el salto adelante para que el pueblo se empodere”, afirmó Rodríguez en un acto de campaña en el 23 de Enero por VTV.

En ese contexto, anunció que propondrá la reforma del Código de Comercio para el “próximo periodo de la Asamblea Nacional que comenzará el 5 de enero 2021”.

“La derecha, mientras tuvieron poder, firmaron un contrato con un terrorista llamado (Jordan) Goudreau, para que invadiera a Venezuela, para que asesinaran al presiente Maduro, a Diosdado, para que disolviera la Fuerza Armada, para que dejaran de existir las fronteras. Esta elección del 6 de diciembre va a detener el bloqueo, así como la del 2017 detuvo a la violencia, esta lección los va a dejar sin excusa para seguir atacando y agrediendo al pueblo de Venezuela que los va a volver polvo cósmico el próximo 6D. Ellos (oposición) no van a elecciones porque quedarían detrás de la ambulancia”, acotó.

Una vez más atacó al presidente (e) designado por la AN, Juan Guaidó. “Son 30 mil millones de dólares los que se está robando Juan Guaidó. Lo que hicieron fue que robaron en el Parlamento. Se intentó robar el oro de Venezuela que está depositado en Inglaterra. Es tanto lo que se ha robado que hay investigaciones en EEUU frente a la barbaridad. Le prometieron el Esequibo a un país con el que tenemos controversia limítrofe. El Esequibo es y será por los siglos de los siglos venezolano”.

“La del 6 de diciembre es una batalla de confrontación de dos modelos: el del odio y el de la paz. Los representantes del más brutal imperio que se ha ensañad con odio contra Venezuela, cuando usted ve las cosas que le molestan a Donald Trump, habla de los colectivos, y nosotros por ser revolucionarios, tenemos que reivindicar a los colectivos del 23 de Enero, a los colectivos de la ciudad de Caracas, colectivos para el encentro democrático de las ideas, ellos le tienen miedo a las ideas”, concluyó.

