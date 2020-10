El abogado Joel García denunció este viernes que la juez de control Carol Padilla impide que los acusados por casos de connotación política tengan defensa privada. Aseveró que Padilla y su secretaría le impiden ejercer la defensa del controlador aéreo Derbys Rodríguez, quien fue detenido en julio y recordó que lo mismo ha pasado en otros casos de este tipo.

En conversación telefónica con ND, García señaló que Derbys Rodríguez y su novia Oriana Rojas fueron detenidos el 4 de junio en la torre de control del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, ambos fueron llevados hasta la Dgcim y el 6 de junio fueron trasladados al Palacio de Justicia.

Según contó, los familiares de Rodríguez le contactaron para que asumiera la defensa de los 2 detenidos, pero no fue posible. «Me presenté y cuando la juez vio que yo era la defensa difirió la audiencia para el día 8 de julio, porque el día 6 era sábado. Cuando me presenté el lunes no me permitieron el ingreso por la pandemia y a Derbys y a Oriana le dijeron que yo no había ido al tribunal y que por eso le debían nombrar defensa pública», aseveró.

Apuntó que ese mismo día se realizó la audiencia y a Oriana Rojas le dieron una medida cautelar sustitutiva. «La misma Oriana me contó que les habían dicho que la defensa privada no asistió ese día. Hasta el momento, Oriana no sabe los delitos que le imputaron a Derbys porque han sido muy esquivos con la información», condenó.

«La familia introdujo una petición para revocar la defensa pública y eso no ha ocurrido porque el tribunal no se ha dignado a convocarme», fustigó.

García explicó que este viernes 9 de octubre asistió nuevamente a los tribunales porque era semana de flexibilización y tenían audiencia. «Ese día la secretaría de Padilla me dijo que asistiera la semana de arriba, pero ese mismo día tenían a Derbys Rodríguez en el sótano de los tribunales porque tenían audiencia preliminar. Derbys ya fue acusado y nadie se opuso a la acusación, me enteré que esto ocurrió por otro de los imputados», enfatizó.

Asimismo, el experto en leyes conoció que la secretaria de Padilla le dijo a Derbys Rodríguez que «no le conviene que lo defienda Joel García, sino una defensa pública».

García condenó que la juez se empeñe en obstruir el derecho a la defensa y que no quiere que sea Joel García el abogado defensor. «Esto pasa porque Joel García denuncia irregularidades, solicita nulidades y ordena investigaciones, cosa que no pasa con la defensa pública. No sabemos cuando será la próxima audiencia pero Carol Padilla está impidiendo el derecho a la defensa».

«Una juez de control que es la llamada a garantizar todos los derechos y garantías de un preso, Carol Padilla se dedica a vulnerarle los derechos a los privados. No es el primer caso, ni ha pasado conmigo nada más. En los casos de connotación política pasa siempre esto», lamentó.

Carol Padilla fue la jueza que imputó 7 delitos al diputado Juan Requesens, por su supuesta participación en el magnicidio contra Maduro en 2018; además, ordenó la detención del concejal del Cabildo Metropolitano Juan Albán, quien murió en el Sebin mientras era interrogado.

Padilla ordenó la detención Roberto Marrero, jefe de despacho de Juan Guaidó y recientemente ordenó los allanamientos contra miembros del equipo de Juan Guaidó.

El Departamento del Tesoro de EUU la sancionó en abril de 2019.