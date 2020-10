El candidato oficialista a la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, pidió este viernes que se abra una investigación contra el preso político Roland Carreño por una supuesta red de prostitución masculina tras ver en su chats personales fotos “subidas de tono” estigmatizando al periodista por su orientación sexual.

“Los elementos relaciones con la vida privada de Carreño no lo vamos a mostrar, primero porque respetamos y no tenemos nada que ver con la vida privada de la gente, la elección de género sexual es la elección de cada quien, claro hay quienes en el fondo tapan este tipo de situaciones, algunas fotos están tapadas porque son fotos muy subidas de tono que no tienen nada que ver con la materia que estamos trabajando aquí, porque algunas cosas que están allí pueden herir la sensibilidad de muchas personas”, expresó Rodríguez por VTV.

En ese contexto, el representante oficialista agregó que “aunque son fotos muy subidas de tono, yo creo incluso pueden ser objeto de investigación porque pareciera que hay una red de prostitución masculina involucrada en esta situación de lavado de dinero, el lavado de estos recursos. Tenemos pruebas donde se demuestra que Carreño pretendía comprarle una camioneta a su pareja con el dinero robado de Citgo”.

En respuesta a ello, el periodista Gabriel Bastidas respondió en Twitter: “El chavismo y su homofobia, para variar”.

Mientras que el Dr. Salvis repudió la acción en la misma red social. “Qué asco Jorge Rodríguez haciendo uso de homofobia y exponiendo la vida privada de Roland Carreño como prueba de delito”.

Declaraciones de Carreño

Antes, el coordinador operativo nacional de Voluntad Popular, ahora preso político, Roland Carreño, confesó a través de un video presentado por Jorge Rodríguez que los fondos que recibe para su gestión dentro del partido provienen de la fundación Simón Bolívar de Citgo.

En el video testimonial Carreño indica que desde el Plan Operativo Nacional se le aprobaron 34 mil dólares para ser distribuidos a los 24 responsables de cada área operativa del país, de acuerdo al cronograma del partido.

Esa cantidad, según Carreño, la recibe en su cuenta Banesco, a través de una cuenta en Estados Unidos propiedad de Muma Rosas.

“Para el impulso, supervisión de todos los procesos orgánicos del partido, organización electoral, comunicaciones…se requiere un presupuesto mínimo que es de 34 mil dólares aprobados en el Plan Operativo Nacional y en el Encuentro Federal de Activistas que es la máxima instancia del partido (…) Los fondos yo los recibo a mi cuenta Banesco, a través de una cuenta de EEUU de la señora Muma Rosas, quien a su vez los recibe en su cuenta, a través de las implementadoras y de algunos recursos de la fundación Simón Bolívar de Citgo, para operaciones y tratamientos puntuales, porque esto justamente es para la actividad del partido: simposios, conversatorios, arepazo, crecimiento de la estructura, etc”, explicó Carreño.

El periodista indicó que “en dos ocasiones Leopoldo (López) me pidió efectivo en dólares: 2.500 en una ocasión, 4.000 en otras. Le hice una operación, a través del mercado paralelo y se lo entregaba a su equipo de seguridad, entre ellos, a su jefe de seguridad de nombre Walter”.

“Con relación un presupuesto de 8 millones de dólares que tendría ejecutarse en los próximos meses, no tengo ningún conocimiento sobre eso. La estructura de la AN que se usa para las ayudas es a través de las comisiones y allí nos hacen indicaciones y ellos también reciben fondos de implementadoras para el trabajo puntual de ayuda en materia de DDHH, de salud…todos esos temas que se están trabajando”, concluyó el comunicador.

