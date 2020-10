En una primera entrevista, el ex gerente de Pdvsa y miembro del Comité Organizador de la Consulta Popular que promueve Juan Guaidó, Horacio Medina, dijo a ND que una participación masiva pudiera respaldar el pedido de ayuda internacional que hizo el líder opositor para salir del gobierno de Nicolás Maduro.

«Le daría un espaldarazo tremendo tener un pronunciamiento popular de apoyo a esa petición y significaría la definición definitiva de muchos países que han estado dudosos sobre un apoyo mucho más firme», señaló.

Ahora, y tras conocer su posición, conversamos con Medina sobre la parte técnica de esa consulta. Dijo que no hay fecha precisa, pues eso depende enteramente de una estrategia política; pero sí adelantó que será un proceso mixto, en donde habrá participación presencial y virtual, apoyándose en herramientas previamente estudiadas por el Comité.

“Nosotros en el Comité Organizador hemos estado conversando sobre eso, y esa es una decisión que se va a tomar en el ámbito político. Nosotros tenemos un grado muy importante de independencia, pero obviamente hay algunas decisiones que se toman en el ámbito político, y esta es una de ellas, la fecha para las elecciones, que corresponden a cuál será la decisión que políticamente sea la más conveniente”, indicó.

Precisó que ya están preparándose para estar listos los días finales de noviembre, al menos desde el punto de vista de la organización y la logística.

“Ahora, esperamos que de aquí a allá se defina correctamente lo que el ámbito político decida para esa fecha”, comentó. “En este momento no la tenemos, no la sabemos, estamos trabajando en función de que a finales de noviembre podamos estar listos y estamos esperando que la decisión política venga para precisar fecha”.

“Sí hay una decisión de que sea un proceso mixto, que va a tener una parte virtual y una parte presencial. Entonces, desde el punto de vista técnico del Comité, estamos evaluando el tiempo que se requiere para una consulta de carácter virtual, que puede estar comprendido entre 5 o 3 días, y la parte presencial, sea de un día. ¿Cuáles serán esos días? Eso no está definido”.

P.- ¿Cómo certificar el número de personas que vote, de manera incontrovertible?

R.- Nosotros tenemos varios días intensos participando en lo personal como enlace con el Comité Técnico. Desde el punto de vista presencial, son los mismos lineamientos que hemos tenido en el tiempo, porque estamos anticipando que muy probablemente en ese momento, la cuarentena no vaya a estar bajo control y vaya a ser muy complicado hacer una manifestación masiva de ciudadanos expresándose de la manera presencial. Eso es lo que estamos previendo. Si ocurre, estamos preparados. Lo estamos previendo, será complicado, y por lo tanto vamos a tener que tener un tema de la parte virtual para el cual estamos muy preparados.

– Si toca la parte virtual, está garantizado el secreto de la opinión, no digo del voto porque la gente va a opinar. Además, hay una garantía de que una persona es una opinión. No hay posibilidad de que una persona lo haga en varias oportunidades y si en algún caso lo hiciese, porque hay algo que no fue previsto, está claramente seguro que será identificado y se tomarán acciones en consecuencia.

– Es un método muy sencillo, que es verificable, que es confiable y que puede ser auditable. Desde la confiabilidad, el sistema virtual reúne todas las condiciones para garantizar la transparencia de la opinión de los ciudadanos. Puedo dar garantía y fe de que eso ha orientado las decisiones del Comité Organizador desde el punto de vista técnico.

P.- ¿Y ya se tiene esa opción virtual? ¿Se ha probado?

R.- En función de los tiempos, que son demasiado ajustados, la decisión fue optar por buscar en el mercado alguna plataforma que cumplieran con estos requerimientos y encontramos a unos que se sometieron a una matriz de evaluación y hemos hecho una selección de la mejor opción posible para desarrollar algo hecho en casa. No hemos hecho pruebas, pero sí un análisis y tenemos muy buenas opiniones.

P.- ¿Cuántos puntos/centros de votación tendrán? ¿Abarcarán a los barrios, zonas rurales? ¿Estarán a tiro de piedra de cada comunidad en el país?

R.- Se ha tomado en cuenta la nueva realidad desde el punto de vista socioeconómico del país, como la escasez de gasolina, complicación de movilidad, además de las complicaciones que va a poner el régimen en ese sentido, como cerrar el metro, que el poco transporte público funcione, algún tipo de cuarentena, alcabala.

– Hemos paseado por esos escenarios, por eso hemos puesto mucha intención para que los Puntos de Libertad estén cerca de las casas para que las personas puedan expresarse, así como el punto de vista virtual, para llevarle a la gente que no tenga disponibilidad para conectarse, pueda hacerlo con algunos enviados que vayamos a identificar.

– Hay muchas cosas que me gustaría detallar, pero no es lo correcto. Hemos pensado muy distinta lo que sería este escenario para garantizar la mayor participación del pueblo fuera y dentro del país, bien sea por la vía presencial, si el coronavirus lo permite, o la vía virtual.

P.- ¿Cómo colocar Puntos de Libertad en zonas resguardadas por el chavismo?

R.- Está claro que eso es un punto complicado. No es menos cierto que hemos aprendido en los últimos procesos y hay algunas estrategias distintas que nos permiten acercar los Puntos de Libertad a la gente que va a votar. También creo que se ha hecho un mito importante sobre el apoyo al régimen.

– Yo creo que sitios que antes eran inexpugnables, hoy en día ya no lo son y esa es una de las cosas que estamos considerando y creo que vamos a encontrar la forma de que la gente pueda participar aun en esa zona donde la violencia trate de imponerse sobre la racionalidad y el derecho de los ciudadanos a expresarse.

P.- ¿Cómo se financiará esta consulta? ¿Tiene un estimado del costo?

R.- El mensaje que recibimos desde la Presidencia de la AN, fue que tenía que ser lo más austero posible, además de ser lo más sencillo posible, y lo menos costoso. Obviamente comprendemos el estado que se encuentra el país y la complicación que habría para encontrar los recursos para que esto ocurra.

– En ese sentido, se ha hecho un presupuesto lo más ajustado a la terrible realidad socioeconómica que vive el país y en ese sentido, haremos al mínimo costo lo que ahí va a ocurrir.

– Existe un presupuesto que no está aprobado por el Comité Organizador, se hará en los próximos dos días, y cuando se tenga, se hará lo más transparente posible.

– Lo que puedo adelantar es que primero que nada, garantiza que es lo más ajustado a la realidad del país, se empeña en cumplir los protocolos de seguridad que garanticen la mínima opción de contagio en ese proceso, a diferencia radical de lo que hace el régimen y creo que ese es otro lineamiento, la bioseguridad será un elemento diferenciador en esta consulta popular. No puedo dar un número exacto porque no ha sido aprobado, pero sí ajustado a la realidad socioeconómica del país.

En lo personal

Para Medina, el “orden de los factores sí altera el producto”, por lo que cualquier apoyo internacional, “aun el que se está planteando, que haya un tipo de intervención que yo la veo más por la crisis y la catástrofe humanitaria que está sumida el país que por otra razón; va a ocurrir en tanto y cuanto exista una participación como la que está ocurriendo hoy en día desde el punto de vista de las protestas, que son justas; pero además, podríamos canalizar de manera contundente a través de la consulta ciudadana”.

“Yo creo firmemente en que esto podrá ayudarnos a que se produzca esa presión internacional definitiva que nos conduzca a instaurar un gobierno de emergencia, dentro de un proceso de transición, para poder llegar después a unas elecciones que produzcan un cambio en el modelo político de conducción del país”, argumentó.

Así, y en lo personal, apuesta por agotar todos los procedimiento enmarcados en la Carta Magna.

“Pero tampoco soy ingenuo ni iluso y creo que no podemos hacerlo solos porque en Venezuela no estamos luchando contra una dictadura solamente, estamos luchando contra el crimen organizado que está instaurado en el poder y que tiene altas conexiones mafiosas en el mundo y para eso necesitamos la colaboración de los grandes países que respetan la democracia en el mundo”, finalizó.

