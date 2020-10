La consulta popular propuesta por la Asamblea Nacional no es un fin en sí mismo ni representa el momento definitivo pero “puede marcar una gran diferencia”.

Así lo considera Horacio Medina, ex gerente de Pdvsa y recientemente nombrado por la Asamblea Nacional como miembro del Comité Organizador de la Consulta Popular, entrevistado por ND.

Una contundente participación en la consulta ciudadana, dice Medina, le daría un espaldarazo tremendo a las peticiones que han hecho Juan Guaidó y el gobierno legítimo, y significaría la definición definitiva de muchos países que “han estado dudosos sobre un apoyo mucho más firme” a Venezuela.

A continuación nuestra entrevista:

Pregunta.- La oposición agrupada alrededor de Guaidó está presionando por elecciones presidenciales libres, justas y verificables. Esto asume que Maduro estará en Miraflores durante dichas elecciones. ¿Por qué Maduro y los militares se han mantenido en el poder cuando Venezuela vive una crisis inimaginable, catastrófica, indescriptible?

Respuesta.- Mucha gente no termina de comprender que este ha sido un proceso tremendamente complejo. Nos enfrentamos a algo más terrible que una dictadura, que a un régimen totalitario. Tenemos un régimen forajido donde el crimen organizado está instaurado en el poder y por eso se ha complicado todo.

-No hay ninguna duda que organizaciones de carácter terrorista como la disidencia de las Farc, ELN y Hezbolá tienen infiltrado el país, sobre todo en lo que tiene que ver con la parte económica y la corrupción. Hay varias mafias de esa Hezbolá que buscan el financiamiento para sus organizaciones instauradas en Venezuela.

-Cuando analizas esto y ves el apoyo de países que tienen esas características, deberías poder entender que es mucho más complejo que desplazar a una dictadura. Se trata de desplazar del poder al crimen organizado, con narcos muy aliados con ellos, con una corrupción ilimitada que saquea el país en todas sus expresiones y que tiene una cúpula militar absolutamente corrupta que participa en ese saqueo.

-Esas son razones fundamentales que nos tienen que llevar a pensar que esta consulta ciudadana debería culminar en un apoyo muy fuerte a las peticiones que ha hecho Juan Guaidó y el gobierno legítimo ante organismos internacionales. Le daría un espaldarazo tremendo tener un pronunciamiento popular de apoyo a esa petición y significaría la definición definitiva de muchos países que han estado dudosos sobre un apoyo mucho más firme. Se apoyarían además en un informe absolutamente contundente que no deja duda de las violaciones de DDHH y los crímenes de lesa humanidad que han ocurrido en el país.

-Yo creo que es algo que hay que meditar profundamente. No es una consulta ciudadana más. No creo que es la única. No creo que es el momento definitivo; pero va a significar un apoyo muy importante para encontrar una visión internacional mucha más conectada con la realidad venezolana que obligue a que se construya una salida en el marco constitucional del país.

-Es cierto que Venezuela vive una catástrofe humanitaria de incalculables proporciones y no da para mucho más lo que ocurre en el país, pero yo insisto: creo que puede marcar una gran diferencia. No es el fin en sí mismo, no es la solución, pero es un elemento que va a contribuir de manera importante para que esa solución aparezca.

P.- En ese sentido, ¿Qué más se puede hacer para obligar a Maduro a aceptar elecciones libres, justas y verificables? ¿Más sanciones? ¿Más protestas internas?

R.- No se trata de sanciones o no, porque el régimen maneja muy bien la parte comunicacional y ha llegado a hacer creer que existe un bloqueo. En Venezuela no hay bloqueo. Es absolutamente falso. Si lo hubiera, no llegaría nada. Hay unas sanciones que están siendo aplicadas al régimen por corrupto, lavador de dinero, narcotraficante y por saquear el país.

-El caso de la gasolina, resulta que la escasez es porque no se puede traer gasolina importada en un país que tiene las reservas comprobadas más grandes del mundo, según el propio régimen, que tiene refinerías capaces de refinar 1,3 millones de barriles diarios.

-No son las sanciones. Es la negligencia, el desprecio al conocimiento, la corrupción que existe en este régimen que ha venido acentuándose en los últimos años, lo que ha producido esta situación. Pero el régimen lo vende desde el punto de vista del bloqueo.

-Hay posibilidades muy serias de que teniendo el apoyo internacional in crescendo como está ocurriendo y con el desconocimiento de las elecciones del 6D, y si lo logramos apuntalar con una contundente participación en la consulta ciudadana, yo creo que las cosas van a recomponer a favor de la presión internacional para que se produzca en Venezuela una aceptación a unas elecciones libres, justas y verificables.

P.- La consulta ha recibido dos tipos de críticas desde el sector opositor. MCM ha dicho que no hace falta realizarla porque ya se hizo una consulta el 16-J de 2017. ¿Qué responde usted?

R.- Primero, la base fundamental de todo proceso democrático es la consulta ciudadana. Quien la niegue está negando la razón fundamental de una democracia. No creo que tenga sentido negar en cualquier momento una consulta ciudadana.

-Segundo, está contemplada dentro del marco de la Constitución, que es la que está vigente.

-Puede ser que se critiquen algunas cuestiones inherentes a cómo se hagan, que se critique al Comité, al presupuesto. Todo eso está dentro del marco de lo posible. Lo que es irracional es criticar o cuestionar la consulta ciudadana, porque se cuestiona la base fundamental de la democracia.

-Yo rechazo esa calificación negativa sobre la consulta porque hay razones distintas a 2017, que fue una consulta convocada por los partidos por la coyuntura del momento y lo que ha evolucionado desde ese año a este, es innegable. Hoy estamos en una realidad distinta. Las condiciones son diferentes, el país es diferente, y el apoyo internacional es diferente. Hay razones muy de peso para convocar esta consulta que nada tiene que ver con el 16J. Habría que ajustar a la realidad y no comparar sin analizar la situación.

P.- Por otro lado, Henri Falcón ha dicho que la consulta es “paja” y no tendrá impacto político. ¿Qué le responde usted?

R.- Aquellos que dicen que la consulta es pura paja, usando un término un poco prosaico y no ajustado al discurso político de altura que debe tener, yo les digo: obviamente, cada ladrón juzga por su condición. Lo que no va a tener ninguna trascendencia es la participación en unas elecciones fraudulentas del 6D, que son absolutamente desconocidas por la Comunidad Internacional que está dentro del ámbito democrático.

-Además, tampoco tiene mucho sentido ir a unas elecciones convocadas por un CNE absolutamente írrito, por un régimen absolutamente inconstitucional y violador de los derechos humanos de los venezolanos y acusado de crímenes de lesa humanidad en la ONU.

-Eso sí me parece a mí una estupidez la cual yo no estaría dispuesto a asumir. Creo que debe ser mucho más comedido quien opina que este tipo de consulta, que es base fundamental, pueda catalogarlo como “pura paja”. Es algo absolutamente denigrante que desdice mucho de la persona que lo opina.

