El presidente encargado designado por la AN, Juan Guaidó consideró que tras rechazar las parlamentarias, Henrique Capriles está mucho más cerca de la posición del gobierno interino. Reconoció que no han hablado durante meses, pero dijo que no caerá en «adjetivaciones» ni «generalizaciones» en contra del excandidato presidencia.

«En Venezuela hay una sólida coalición política. Yo no ando con adjetivaciones ni generalizaciones que hacen mucho daño a la causa democrática. Desde la Presidencia Encargada no hubo ningún tipo de señalamiento. Por la vía de los hechos está mucho más cerca, rechazando el fraude, exigiendo elecciones libres. Ahora, políticamente hay espacio para todos, siempre y cuando compartamos objetivos, haya respeto a las instancias de tomas de decisiones y se participe para avanzar en conjunto», declaró en una entrevista concedida a Tal Cual.

«Yo creo en las instituciones, los partidos políticos, la Asamblea Nacional. Todos tenemos un peso político y de representación. Lo importante es que esa posición se acerca hoy a rechazar el fraude. Creo que la mejor forma de expresar las diferencias es en los espacios que corresponden», sentenció.

Guaidó refirió a la Consulta Popular y dijo que será presencial. «Estamos evaluando un mecanismo mixto. Nos preocupa por supuesto la pandemia, porque Venezuela tiene el sistema de salud más precario en el continente, con 33% de tasa de mortalidad de personal de salud por coronavirus».

