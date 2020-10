El periodista especializado en procesos electorales Eugenio Martínez condenó este viernes que cuando faltan 65 días para las elecciones parlamentarias no hay condiciones reales para el proceso. Destacó que pese a que la Administración de Maduro insiste en no aplazar el proceso porque es un mandato constitucional, en la convocatoria se han violado al menos 3 artículos de la carta magna.

«Estamos a 65 días de la elección y no se sabe nada del sistema de votación. Luce muy complicada desde el punto de vista técnico. No hay garantías porque la elección se puede hacer el 6 de diciembre pero la garantía de que vaya a funcionar es una lotería», expresó en entrevista concedida a Román Lozinski.

«Efectivamente el 5 de enero debe instalarse una nueva AN, lo manda la constitución, eso es innegable; pero para convocar el proceso se han violado al menos 3 artículos de la constitución comenzando con el tema del tamaño del parlamento. Se han violado términos constitucionales en las elecciones de gobernadores, alcaldes y concejales. Aunque sabemos que los concejales no tienen el peso político de los diputados, debemos recordar que la elección de concejales fue pospuesta hasta casi 4 años. El argumento sería válido en un país donde se respetaran los términos de la elección de todos los cargos de elección popular», sentenció.

Según Martínez las auditorias que están previstas están pensadas en el software de Smartmatic y «no se puede hacer a menos de que el CNE lo modifique, lo hackee».

Sobre el anuncio de Henrique Capriles de retirarse de las parlamentarias porque no hay condiciones, consideró que «participar no era una estrategia solo de Capriles si no de la UE. Era una estrategia internacional que tenía como aliado a Capriles y a su grupo político, intentaban posponer elecciones para que se dieran las garantías. No le quedaba de otra sino retirarse del proceso en vista de que la UE fue bastante clara en su mensaje de que no pueden venir misiones electorales».

Indicó que si las elecciones se llevan a cabo sin observación internacional pasará lo mismo que con la ANC, «no le servirá de nada a los ciudadanos si el proceso no es reconocido por la comunidad internacional», lamentó.

Además, refirió a si la elección debe llevarse a cabo en medio de la pandemia por coronavirus y enfatizó: el problema no es mantener la elección, sino cómo se hace en medio de la pandemia, en República Dominicana fue un desastre porque provocó un rebrote; pero en Corea del Sur la elección se hizo en marzo, en plena subida de la curva de contagio y no hubo rebrotes ni aumento significativo de casos.

«Corea tomó medidas excepcionales para prevenirlos y República Dominicana no. Acá en Venezuela, vemos que el CNE se limita a usar tapabocas y a decir que debe mantenerse la distancia física y eso es insuficiente para evitar que la elección se convierta en un rebrote».