El representante de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, consideró este martes que el periodista Roland Carreño continúa desaparecido, a pesar de que el CNP informó, de manera extraoficial, que el coordinador político de VP se encuentra detenido en El Helicoide.

«No tenemos manera de confirmar si Roland Carreño está en el Helicoide, porque todo es información extraoficial. En este momento lo que ocurre en términos de la perspectiva del derecho internacional de los Derechos Huamnos, Roland está desaparecido, porque la única manera que esa versión cambie es que a él le permitieran hacer una llamada, que tuviera acceso a sus abogados, por lo que todo lo que se maneja hasta ahora es de manera extraoficial», precisó Correa a Román Lozinski en el Circuito Éxitos.

«En el caso de que se confirmara entonces pasa a ser una detención arbitraria, porque no hay razones para que Roland deba estar detenido», agregó antes de explicar sus argumentos.

«Supongamos que el CNP haya obtenido información extraoficial; sin embargo lo que de alguna manera plantean los estándares vinculados al tema de los DDHH es que los gobiernos tienen que informar cuando esta una persona detenida y lo que nosotros tenemos como patrón en Venezuela es que se dan detenciones arbitrarias pero que están precedidas por una desaparición forzoza», advirtió sobre el modus operandis que impera actualmente en Venezuela.

En el caso de Carreño, explicó que se considera desaparecido, porque no se conoce su paradero desde la tarde de este lunes, desde cuando su teléfono aparece desconectado y no se sabe donde está.

Puso como ejemplo el caso de Luis Carlos Díaz, el cual sufrió una situación similar y «fue llevado a un centro de detención clandestino, donde fue sometido a tratos crueles».

En este sentido, afirmó que «este tipo de procedimientos son claramente contrarios a los DDHH. Supongamos que efectivamente esté allí en las instalaciones del Sebin, bueno sencillamente es una detención arbitraria, porque efectivamente no se le conoce ningún procedimiento, además no le permiten el acceso a sus abogados, no le permiten hacer una llamada, y hay que decir que tanto la detención arbitraria como la desaparición forzosa son graves violaciones de DDHH, esos son dos de los delitos que investiga la misión de verificación», dijo recordando el informe presentado por dicha misión de la ONU, tras una investigación de campo en Venezuela.

Asimismo, vinculó la desaparición con la fuga de Leopoldo López, anunciada el pasada sábado.

Por último, habló de la falta de garantías en los procesos judiciales en el país, por la falta de independencia de los jueces y juzgados en Venezuela al poder Ejecutivo, recordando que muchas personas permanecen detenidas a pesar de contar con boletas de excarcelación.