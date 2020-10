El embajador de España en Venezuela, Jesús Silva, reiteró este lunes que para la UE no hay condiciones para celebrar las parlamentarias, lo que imposibilita que sean observadores de los comicios pese a varias invitaciones de Nicolás Maduro.

Expresó que el gobierno venezolano primero los invitó a un acompañamiento a través de una delegación, pero la UE no hace ese tipo de trabajos. Luego sí se les invitó formalmente como observadores electorales para el 6 de diciembre. «Se nos invitó formalmente a una observación electoral y dijimos que para que hubiese una observación se tenían que cumplir una serie de condiciones que por el momento no se cumplen, por lo cual no podemos hacer ese trabajo», expresó Silva.

Asimismo el embajador reiteró que «si desean tener la observación electoral pues hay que cumplir con los requisitos del manual de la UE».

Por otro lado, aseguró que la presencia del dirigente opositor, Leopoldo López en la Embajada española no ha sido impedimento para dialogar con todos los sectores de la política venezolana, incluyendo el gobierno.

El embajador Silva mencionó en el programa Vladimir a la Carta que la decisión de alojar como huésped a Leopoldo López fue adoptada por el actual gobierno español. Destacó que López se encuentra en la embajada en calidad de huésped y no han contemplado la condición de asilado ni de refugio. «Yo diría que esto no ha dificultado un diálogo y un contacto con todas las partes en Venezuela, incluyendo también las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro», aseguró el embajador Silva.

*Estamos estudiando y analizando la Ley Antibloqueo*

El embajador español aseguró que están estudiando y analizando la Ley Antibloqueo. «Las autoridades venezolanas, nos han invitado a conocer y a darnos explicaciones sobre esa ley que se está poniendo en marcha, y lo que eso representa en cuanto a la diplomacia económica y de intentar atraer inversiones extranjeras», dijo Silva.

Indicó que la posición de España es que las empresas españolas les gusta Venezuela y América Latina. «En general las empresas que han venido a Venezuela no son especuladoras, han invertido a largo plazo y han generado riquezas y empleo». Sin embargo destacó que es importante que para atraer la inversión de las mismas se debe tener las mejores condiciones en el país y disminuir los riesgos económicos.

*Vuelos de repatriación*

También expresó que han realizado 13 vuelos de repatriación de un total de 18. «Han habido más de 4.000 personas que han volado de Caracas a Madrid. 2.000 españoles, casi 1.000 venezolanos y personas de 46 nacionalidades que han utilizado esa oportunidad de evacuación», detalló Silva.

Expresó que los vuelos que vienen de Madrid a Caracas tienen como requisito que para poder abordar el avión los pasajeros deben presentar un test de PCR negativo de Covid-19 realizado en las últimas 48 horas. «Todas las personas que están viniendo de Madrid tienen una cierta garantía que no están contagiadas porque además al llegar a Venezuela les hacen un segundo test y se les impone una cuarentena de dos semanas», dijo Silva.

Asimismo expresó que ojalá el mismo protocolo sanitario se les aplicara a las personas que viajan de Caracas a Madrid, pero que desafortunadamente no se está haciendo porque las personas en Caracas no tienen la misma posibilidad que tienen en Madrid de que antes de embarcar puedan realizarse un test PCR en cualquier clínica.

*»Por mucho que se empeñen los gobiernos es imposible que Venezuela y España se den la espalda»*

Con respecto a las relaciones diplomáticas entre Venezuela y España, el embajador expresó que siempre va a existir una vía de comunicación entre ambas naciones. Y reiteró que para España es muy importante todo lo que ocurre en Venezuela. «España no puede dejar de estar en una embajada en Venezuela porque son muchos los intereses en juego, económicos, sociales, culturales, educativos, etc», dijo Silva.

Expresó que siempre han tratado de mantener una comunicación respetuosa con todas las partes en el país. Y reconoció la inteligencia del gobierno venezolano y la del español en el manejo de las relaciones diplomáticas entre ambos países, a pesar de las diferencias.

El embajador Silva expresó que siempre han creído que la salida a la grave crisis venezolana debe ser pacífica. «Siempre hemos creído que la salida debe ser pacífica, democrática a través de elecciones y negociada en la medida de lo posible», dijo Silva.

Finalmente el embajador Jesús Silva, quien termina su misión diplomática en noviembre de este año y será sustituido por el actual embajador en Cuba, Juan Fernández Trigo; expresó que «los venezolanos fueron muy generosos con los españoles, les abrieron las puertas al principio del siglo XX porque en España no se daban las condiciones para poder desarrollar una vida digna. Y fueron recibidos y tratados como hermanos. Y ahora es justicia que cuando los venezolanos nos necesiten actuemos con esa misma generosidad».