El ministro chavista de Petróleo, Tareck El Aissami, amenazó este domingo con quitarle la concesión a las estaciones de servicio que no abran mañana lunes a las 6:00 de la mañana.

“Todas las estaciones deben estar abiertas a partir de las 6:00 am. No hay excusa que ninguna estación cierre por inventario de combustible. Estación que esté cerrada, será tomada y será revocada la concesión, porque no hay explicación alguna porque hasta esta hora estamos verificando todas las estaciones para garantizar la distribución”, aseguró, durante una reunión con Nicolás Maduro en Miraflores.

Reiteró el funcionario sancionado por Estados Unidos que mañana inicio el plan de “normalización” de la distribución de gasolina en todo el país, tras la llegada de los tres buques iraníes que trajeron unos 820 mil barriles de gasolina y otros combustibles.

El viernes, El Aissami informó sobre el esquema de distribución. No cambia en nada al anterior, cuando la primera llegada de los tanqueros. Es decir, se va a surtir según el número de placas y estarán activas las más de 1.500 estaciones de servicio de todo el territorio nacional.

Este domingo, el Faxon, el último buque con bandera iraní, llegó a Puerto La Cruz para descargar el combustible, entregando así el encargo de gasolina que hizo el gobierno de Maduro que, de acuerdo a un alto funcionario persa, fue pagado con oro.