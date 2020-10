Para el diputado Edwin Luzardo (Zulia), presidente (E) de Alianza Bravo Pueblo, reiteró que la Asamblea Nacional debe continuar más allá del 5 de enero de 2021, basado en el Estatuto de Transición aprobado en el parlamento por todas las fuerzas políticas opositoras.

«La Asamblea Nacional es la «única institución de fuente legitima», argumenta en una serie de preguntas y respuestas, que presentamos a continuación.

Luzardo desarrolla este y otros temas a continuación.

¿Los voceros de Nicolás Maduro anuncian que la Asamblea Nacional expira el próximo 5 de enero?

-El que no existe como jefe de gobierno es Maduro, ni hoy ni el 5 de enero próximo. Él sabe que es un usurpador de los poderes públicos. Está desesperado por tomar por la vía de un fraude el parlamento, ya que el asalto que intentó llevar a delante con la operación alacrán fue fallido. Perdieron esos reales. Solo les quedó el repudio del mundo entero ante semejante despropósito.

¿Pero hay factores de la oposición como Henrique Capriles que adelantan que Maduro tiene razón, que ustedes como diputados tienen fecha de vencimiento el próximo 5 de enero?

-Eso es falso. Lo que es írrito es la Constituyente, que nunca ha sido reconocida por la comunidad internacional y esa misma suerte tiene asegurada la espuria asamblea de diputados que pretenden darse a su antojo, el próximo 6 de diciembre. Por lo tanto, es de lógica interpretar que si esa próxima elección montada sobre actos fraudulentos no tendrá validez ni será reconocida adentro ni afuera. En tal sentido continuará siendo legítima y seguirá viva la actual Asamblea Nacional, que no la mata ningún fraude.

¿Entonces como resolverán las discrepancias existentes sobre esa tesis de la continuidad, porque ya dirigentes de partidos del G4 han adelantado que el 5 expiran ustedes?

-La opinión sentada está contenida en el Estatuto para la Transición que esos 4 factores aprobaron. Ese estatuto está más que vigente y a él debemos ceñirnos.

¿Entonces, ¿todo seguirá igual?

-Eso depende del tema al que te refieras, porque lo que sí debe modificarse es el esquema de gobierno basado en el sectarismo que ha privado hasta los momentos. Guaidó debe dar un giro y salir de ese secuestro en el que se encuentra reducido.

¿Usted habla a nombre de la Fracción 16 de Julio?

-No. Hablo a nombre de ABP. Este tema no se ha discutido en la fracción 16J. Nosotros estamos más pendientes del cese de la usurpación de Maduro que enredarnos en un debate anticipado sobre un supuesto hipotético que no se ha dado. Además cualquier otra cosa puede suceder en estos días restantes de aquí al próximo año.

¿Qué cosas?

-Que se confirme lo que legalmente está definido en el Estatuto para La Transición, que se produzca el cese de la usurpación, esa es para nosotros la esencia de esta lucha.