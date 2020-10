Diosdado Cabello declaró este viernes que a AN que fue elegida en 2015 es una «plaga» y aseveró que el chavismo ganará la mayoría parlamentaria el 6 de diciembre.

«Vamos a ganar la AN de eso no tengo ninguna duda, esto nos va dar fuerzas para seguir resistiendo. Los vamos a sacar y en la AN estará Chávez y Bolívar, el pueblo regresa a la AN el 5 de enero. Tenemos una tarea para el 6D, no es luchar por lo que ya hemos logrado, sino luchar por lo que podemos lograr», dijo desde el estado Monagas en tranmisión por VTV.

«Ellos no conocen a este pueblo (oposición), lo subestiman, por eso este 6 de diciembre estamos obligados a pesar de las circunstancias, a salir a darle una pela a los vendepatrias. Cuánto retroceso hemos tenido en estos cinco años porque llegó una plaga a la Asamblea Nacional», fustigó.

En este orden de ideas, dijo que lo que sucedió en Bolivia es ejemplo para Venezuela. «No nos estamos enfrentando a Juanito Limaña, sino al imperio que no cesa en querer doblegarnos. Chávez se puso al frente de estás batallas antiimperialista; estamos viviendo las circunstancias más dura de toda la historia, pero no le tenemos miedo a los retos. Nosotros estamos enfrentándonos al imperialismo norteamericano y vamos a vencer», enfatizó.

«A nosotros los chavistas no nos da miedo enfrentarnos a nadie cuando estamos luchando por nuestros valores, principios y por lo que creemos, nos ha costado mucho llegar hasta aquí», subrayó.