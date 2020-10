El Consejo de Seguridad Nacional (NSC, por sus siglas en ingles) de EEUU rechazó este jueves la detención arbitraria del coordinador político de Voluntad Popular, Roland Carreño.

“El “arresto” de Roland Carreño es una prueba más de lo que saben los venezolanos y confirmó un informe reciente de la ONU: la corrupción y brutalidad del régimen de Maduro», escribió el organismo norteamericano en su cuenta de Twitter.

«Venezuela merece líderes elegidos de manera libre y justa que respeten los derechos humanos y el estado de derecho“, agregaron en la misma publicación.

Es importante recordar que Carreño fue detenido el pasado lunes alrededor de las 5 de la tarde y paso más de 24 horas desaparecido para sus familiares y allegados.

A pesar de que vecinos denunciaron que fue llevado, junto a otras dos personas, en una camioneta negra sin placas, las autoridades no confirmaron la detención sino pasada 24 horas.

Freddy Ñáñez, ministro de comunicación de Nicolás Maduro, fue el primero en confirmar que Carreño estaba en manos de los cuerpos de seguridad del Estado y acusó a los medios y opinión pública de hacer una «campaña de descrédito» contra el gobierno chavista.

Asimismo, señaló que Carreño había sido capturado en flagrancia y había confesado unos supuestos crímenes.

No obstante, los abogados del dirigente de VP, quienes no han tenido acceso a su representado, desestimaron la veracidad de cualquier testimonio dado por Carreño sin la presencia de sus representantes jurídicos.

The “arrest” of Roland Carreno is further evidence of what Venezuelans know and a recent UN report confirmed: the Maduro regime’s corruption and brutality. Venezuela deserves freely and fairly elected leaders who respect human rights and the rule of law.

https://t.co/U2BS7I2wns

— NSC (@WHNSC) October 29, 2020