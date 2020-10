El ex secretario ejecutivo de la MUD y fundador del Radar de los Barrios, Jesús “Chuo” Torrealba, aseveró este martes que “cree” que las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre van a ser “un desastre”, y alertó que la clase política de la nación “decidió” no hacer política.

“Creo que el 6D va a ser un desastre. Hace falta debate ciudadano. Nosotros tendremos que ver, a estas alturas, qué vamos a seguir haciendo. Yo no soy militante de un partido político, y cuando he salido a buscar votos lo hago buscando votos para otros. Desgraciadamente en nuestro país la clase política decidió no hacer política. El Gobierno de Maduro no hace política, hace bullying y la oposición hace activismo cibernético”, afirmó Torrealba en una entrevista con Luz Mely Reyes para Efecto Cocuyo.

El también activista social sostuvo en torno a la fuga del líder opositor Leopoldo López que hay “un no sé qué de mezquindad en ciertos climas de opinión en nuestro país cuando ocurre un evento como este, cuando un preso político logra su libertad. En vez de celebrar, empiezan a salir versiones sobre si habrá sido una negociación o cosas por el estilo. Mientras tú y yo hablamos miles de venezolanos se están fugando del país y ellos también requieren una solidaridad que no se les está dando”.

“El riesgo más grande es que todo siga como está, porque habrá unas cúpulas que vivirán en dólares y euros mientras los venezolanos siguen empobreciéndose en bolívares, ese es el mayor peligro que tenemos. El nuevo liderazgo que emerja puede ser de ciudadanos empoderados. La sociedad civil ha llamado a debates que tanto el gobierno como la oposición no han oído. La mayor victoria que ha tenido el chavismo es una victoria cultural, ellos han hecho pensar como chavistas a personas que se hacen llamar opositores”, acotó.

Finalmente, Chuo Torreaba dijo que después de 20 años “ni el chavismo ni la oposición ha podido eliminar al otro. Es necesario que este país, que sabe entenderse por debajo, lleve esa vocación de entendimiento a todos los niveles. Por primera vez en 20 años el Psuv está persiguiendo hasta a sus aliados. El voto de confianza que dio el país hace cinco años fue botado por la ventana. Aquí existen las condiciones para hacer política”.