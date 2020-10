El oscurantismo, la opacidad y la discrecionalidad, son los tres factores que remarcan la ley antibloqueo que fue aprobada ayer por la ANC; por lo que no cabe la consideración de si es o no positiva para el país.

Así lo considera el economista Jesús Casique, quien en comentarios hechos a ND explicó que esta ley, al menos en algunos artículos, choca directamente con la Constitución nacional, sobre todo en los aspectos donde se salta la aprobación de la Asamblea Nacional para temas de interés público.

“En materia económica, va a haber cierta opacidad. Van a haber privatizaciones, las pocas que se puedan efectuar de las empresas expropiadas en otrora que quedaron en condiciones delicadas. También está el otorgamiento discrecional de datos con negocios jurídicos, como expresa el artículo 22 de la ley. Hay una gran opacidad. Todo lo que corresponde a materia presupuestaria queda en manos del Ejecutivo nacional, no hace falta la ley de contrataciones públicas o inversión privada, no hace falta la aprobación de la AN, los mecanismos de financiamiento están sin ningún tipo de control y el artículo 312 de la CRBV fija condiciones”, afirmó.

Consultado si dicha ley violaría la Carta Magna, aseveró que no en su totalidad; pero resaltó que “hay discrecionalidad que obviamente pasa a manos del Ejecutivo sin tener que pasar por la AN”.

“Esta discrecionalidad, no es por entrar en materia política, pero obviamente genera ruido en el mercado”, señaló.

Ayer, en el seno de la ANC, se aprobó la ley antibloqueo que presentó Nicolás Maduro la semana pasada. Según el gobierno, será un método para hacerle frente a las sanciones de Estados Unidos, sin embargo, hay factores de la izquierda venezolana que la rechazan, como el PCV, que afirma que dicha legislación deroga la Constitución. De hecho, cuatro constituyentistas salvaron su voto.

Así, para el economista Casique, lo que se destaca de la ley antibloqueo es efectivamente la discrecionalidad que se le otorga al Ejecutivo de Maduro.

“No hay opacidad en todos los artículos, pero en otros sí. Y con una ley nueva no se van a resolver los problemas macroeconómicos en Venezuela si no se genera confianza, se tiene que generar confianza, porque el presupuesto de la nación no se publica desde 2016, ¿Cómo se ejecutan los gastos?”, cuestionó.

“Si van a continuar con la misma opacidad que en otrora, obviamente no va a generar ningún tipo de confianza, no tanto en los venezolanos, sino en los mercados también”, remató.

@jherreraprensa