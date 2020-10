La miembro del comité organizador de la consulta popular planteada por Juan Guaidó, Carolina Jaimes Branger, explicó que este instrumento es la última carta democrática que le queda a los venezolanos contra Nicolás Maduro y precisó que pese a que no se conoce fecha exacta de su realización se llevará a cabo a partir del 29 de noviembre.

En conversación telefónica con ND, Jaimes Branger aseveró que el equipo tras la Consulta Popular garantizará que el proceso se desarrolle con la «mayor transparencia», y destacó que no contarán con observación internacional debido a la falta de tiempo y a que Maduro no los dejará entrar al país.

«Nosotros somos un pueblo en su mayoría desarmado. Nuestras armas están en nuestra profunda convicción democrática. Los del régimen están dispuestos a lo que sea por mantenerse en el poder y cada vez aprietan más los instrumentos represivos y de disuasión. Hay que aprovechar que las democracias más sólidas del mundo nos apoyan, reconocen a Guaidó como presidente legítimo y tienen los ojos puestos sobre Venezuela», dijo.

«Nuestro equipo técnico está en capacidad de garantizar un voto por persona y que éste sea secreto. Tenemos una red de ingenieros, computistas y expertos en procesos electorales que garantizan la mayor transparencia en la certificación de los votos. Habrá dos y hasta tres maneras de validarlos. Observación internacional no habrá, porque encima de lo cortos de tiempo que estamos, lo más probable es que el régimen no les permita entrar. Pero nos apoyaremos en los embajadores acreditados en Venezuela, muchas ONGs con presencia en el exterior, además de los organismos multilaterales: ONU, OEA. representantes del Grupo de Lima, entre otros», puntualizó.

Sobre la fecha, señaló que hay pros y contras de hacerlas antes o después del 6 de diciembre, pero en todo caso, están preparados para llevar a cabo la consulta a partir del 29 de noviembre.

Además, refirió al alcance de la consulta y adelantó que será realizada de forma presencial y virtual: Para la presencial consideramos tener al menos una mesa por parroquia en todo el país, justamente para que sea de fácil acceso, que las personas no necesiten transporte para movilizarse a pie. No queremos aglomeraciones, ni colas. Para la virtual, consideramos tener unidades móviles para que quienes no dispongan de teléfonos inteligentes puedan hacerlo también.

La Conferencia Episcopal manifestó hace unos días que hacer elecciones durante la pandemia es «inmoral» y Jaimes Branger, comparte este punto de vista. Sin embargo, acotó que para la consulta popular cuentan con un equipo médico que les ha definido todos los protocolos sanitarios para evitar contagios en la modalidad presencial. A la vez que lamentó «dudo que el régimen los tenga y que les importe».

De igual modo, consideró «ideal» que políticos como María Corina Machado, Antonio Ledezma y Henri Falcón apoyen la consulta. «No puedo opinar sobre qué van a hacer ellos, pero sería ideal que apoyaran la consulta. No es «en vez de», sino «además de». La peor diligencia es la que no se hace», reiteró.

«Yo espero que las sanciones a los involucrados en delitos de lesa humanidad, corrupción, narcotráfico y terrorismo se hagan más fuertes y extensibles a sus familiares, para que éstos a la vez presionen sobre ellos. No descarto mediaciones y arbitrajes que les ofrezcan una salida. «Al enemigo que huye, puente de plata». Ya después se verá…», declaró.

– ¿Qué pasa al día siguiente de la consulta?

– Buena pregunta. Al día siguiente de la entrega de los resultados los venezolanos estaremos más fuertes y unidos en el clamor de pedir ayuda a la comunidad internacional, con la victoria en mano, para que nos ayuden a restablecer la democracia en Venezuela, mediante los mecanismos y compromisos internacionales suscritos por Venezuela, que tienen rango constitucional.