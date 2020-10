La consultora política Carmen Beatriz Fernández criticó este viernes que la consulta popular impulsada por Guaidó y el Parlamento incluyan preguntas sesgadas y dijo que es el equivalente a lo que hace Maduro con las encuestas en el Sistema Patria.

«Una oposición unida es indispensable, sin embargo, lo que vi ayer me dejó más preocupada de lo que estaba porque ese planteamiento de la consulta no es tampoco el deber ser. Una pregunta inducida como la que se plantea desde la AN está muy lejos del deber ser democrático, es una pregunta absolutamente dirigida a una porción de la población. Lo que te interesa en una consulta si quieres hacerla como un proceso que sondee la opinión de la población no puede ser una pregunta sesgada. Esto es equivalente a la pregunta que hace Maduro en el Sistema Patria en contra de las sanciones. Son preguntas que generalmente generan su propia respuesta», expresó en entrevista en Tv Venezuela.

Fernández refirió a las parlamentarias y destacó que a Maduro le conviene o le interesa hacer elecciones «porque es una convicción que tienen chavistas, maduristas y las fuerzas democráticas de que el poder reside en el pueblo. Ese es un consenso tan grande y tan importante que ciertas dictaduras occidentales están convencidas de ello y por eso celebran elecciones».

«Más allá del truco o del barniz de legitimidad que se le puede dar a las elecciones, lo que debería ser es que las elecciones resolvieran los problemas que existen en la sociedad».

Estimó que el hecho de que Capriles haya retirado «por ahora» su apoyo a las parlamentarias, deja en evidencia a Maduro y a su comportamiento anti democrático. «Esto no era ningún secreto para nadie, pero esta acción de Capriles de darle el beneficio de la duda a Maduro y luego retirarse lo que hace es dejar en evidencia el fraude electoral».

A la vez que acotó que si las parlamentarias no se hacen el 6 de diciembre por la pandemia o por otras razones, «se abre la posibilidad de que se establezcan mejoras en condiciones electorales. Podríamos estar hablando del rescate de la política y de tener elecciones que sirvan para elegir y llegar a un consenso mínimo en la sociedad».