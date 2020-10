Carlos Prosperi, secretario de Organización Nacional de Acción Democrática y jefe de la Fracción Parlamentaria de la Unidad, aseveró este martes que no era un error no votar, y que al contrario, un error es avalar “conductas ilegales y antidemocráticas”.Durante una entrevista en el programa Vladimir en Punto, indicó que aunque son un partido que cree en elecciones libres, Acción Democrática no será cómplice de la violación del artículo 296 de la Constitución.

“Nosotros creemos en una salida electoral a la crisis. ¿Quién ha tenido dudas de eso? Aquí no se trata de creer o no en una salida electoral; se trata de que exista un Consejo Nacional Electoral que sea de verdad independiente, autónomo y que tengamos un fin a la crisis por una vía electoral creíble y transparente”, precisó.

Aquí hay una sola AD

El dirigente adeco negó que exista alguna división dentro de la tolda blanca, pese al secuestro de la tarjeta electoral y de algunas sedes del partido por parte de un pequeño grupo de colaboracionistas.

“Aquí hay una sola Acción Democrática. Los que pensaron que iban a llevarse una militancia importante del partido y su dirigencia, una vez más se equivocaron. Aquí hay una sola AD, liderizada por Henry Ramos Allup”, recalcó.

Prosperi señaló que solo tres secretarios generales de los 25 Comités Ejecutivos Seccionales se apartaron de la línea partidista de la dirección nacional, por lo que siguiendo los estatutos del partido los subsecretarios generales asumieron las riendas de las tres seccionales y se mantiene firmen, trabajando por el país.

“Los acciondemocratistas van a repudiar esa tarjeta que un pequeño grupo de excompañeros tomó para lavarle la cara a Nicolás Maduro en una convocatoria que es una franca violación a la Constitución”, subrayó.

La actual AN va a continuar

Por otra parte, el también jefe de la Fracción Parlamentaria de la Unidad señaló que la actual Asamblea Nacional va a continuar con su mandato legislativo. «Nosotros tenemos que seguir ejerciendo un mandato que nos dió el pueblo. La única manera de que la actual AN no esté es que aquí se den una elecciones libres y transparentes», aclaró.

Asimismo, aseguró que Estados Unidos mantendrá su rechazo a las políticas de la cúpula chavista, independientemente del resultado de las elecciones presidenciales a celebrarse el 3 de noviembre en esa nación.

«Estados Unidos es un país que maneja el bipartidismo. Ese rechazo a la situación de Venezuela viene desde el gobierno de Barack Obama, que es demócrata, y las políticas continuaron con Donald Trump, que es republicano», recordó.

Descartó que la crítica situación nacional se deba a las sanciones aplicadas por el gobierno norteamericano, al indicar que estas han sido impuestas de manera individual.

«El problema que tiene Venezuela no es por las sanciones, eso es una gran mentira. Aquí los únicos responsables de la crisis son estos señores que durante 21 años acabaron con nuestro país, todo lo que tocan lo destruyen y no le dieron soluciones al pueblo», enfatizó.