El ministro de Salud oficialista, Carlos Alvarado, fue contagiado de coronavirus, según confirmó este martes Nicolás Maduro.

“El ministro de Salud, Carlos Alvarado, contrajo la enfermedad del coronavirus por estar en la batalla”, expresó Maduro por VTV mientras le hacia un llamado de atención por no crear más cupos para médicos integrales.

En ese contexto, manifestó que el contagiado “permanece en tratamiento y se está recuperando”.

Mientras que Alvarado destacó que lleva cuatro días “asintomáticos y espero prueba PCR negativa para confirmar mi recuperación total y reincorporarme a mis labores. Me siento muy bien presidente, ya a 11 días que me diagnosticaron el coronavirus, he tenido síntomas muy leves, estoy en ese 85% de la población venezolana que están asintomáticos o con síntomas muy leves”.

Según el chavismo, van 83.137 contagios y 708 muertes por coronavirus, pero José Manuel Olivares dice que van 1.412 fallecidos.