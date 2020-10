El canciller de Argentina, Felipe Solá, defendió este jueves la postura de la representación diplomática en Ginebra respecto al tema de los DDHH en Venezuela. Dijo que su país no se deja amedrentar y que además, cuando se trata de derechos humanos, no hay injerencia alguna.

“Yo no puedo decirle a cada uno qué es lo que tiene que apoyar o no. Me parece que muchos casos, algunos pueden ser que amedrenten. Puede ser. El jefe del gabinete fue muy claro. Argentina seguirá denunciando la no injerencia en temas políticos, pero los DDHH ya no son un tema de cada país, son un tema global, una violación a los DDHH en algún lugar es un problema para todos, para la conciencia humanitaria, general”, dijo Solá en una entrevista radial.

Sobre futuras participaciones de ese país en Ginebra, señaló: “Argentina no debe abstenerse en temas de DDHH, no debe tener miedo”.

“¿Cuánto valemos en Ginebra? Valemos nuestra coherencia respecto a los DDHH”, sugirió.

Estas declaraciones de Solá se dieron justo cuando en Twitter, el canciller del chavismo, Jorge Arreaza, arremetía contra la decisión tomada. Entre otras cosas, aseveró que el cuerpo diplomático argentino “se dejó arrastrar” por las intenciones “intervencionistas” del Grupo de Lima.

“Lamentablemente, en Ginebra la Cancillería argentina no apoyó la Resolución presentada para fortalecer la cooperación real y el diálogo entre la Oficina de la Alta Comisionada y Venezuela. Se dejó arrastrar por las pretensiones intervencionistas y hostiles del Grupo de Lima”, fustigó Arreaza.

Argentina votó a favor de la extensión del mandato de la Misión de la ONU que ya documentó graves crímenes de lesa humanidad y violaciones a los DDHH que han sido cometidos por funcionarios de seguridad cumpliendo órdenes de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López y Néstor Reverol

A la par, se abstuvo de votar a favor de la cooperación técnica de la oficina de Michelle Bachelet con el gobierno madurista.