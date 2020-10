El periodista experto en temas electorales Eugenio Martínez indicó este lunes que la consulta popular propuesta por Guaidó y la AN, contará con una comisión de garantes de 7 personas, entre las cuales destacan el experto petrolero Horacio Medina y la exmagistrada del TSJ Blanca Rosa Mármol.

«Para la consulta popular que prepara la AN y el gobierno interino se conformará una comisión de garantes. En 2017 la comisión de garantes la conformaron los rectores de las universidades, en este caso el comité de garantes estará conformado por 7 personas», posteó @puzkas en Twitter.

Martínez destacó que pese a que los nombre no son definitivos, el comité estará formado por los estudiantes Rafael Punceles (UCAB) y Estefania Cervó (UCV), Blanca Rosa Mármol, Enrique Colmenares Finol, Carolina Jaimes Branger, Horacio Medina y Fátima Fernández (Guatemala).

Francisco Rodríguez, PhD en Economía de la Universidad de Harvard y ex asesor económico de la campaña de Henri Falcón en 2018, criticó este domingo la propuesta de la consulta popular aprobada recientemente por la AN. «Sigo sin entender a quienes piensan que una dictadura no sale con votos pero sí saldrá con una consulta popular», dijo vía Twitter.

La consulta ha sido criticada tanto por Henri Falcón y Enrique Ochoa Antich, por un lado, y María Corina Machado y Antonio Ledezma por otro lado. Falcón declaró el viernes que dicha consulta era «pura paja» mientras MCM precisó que el objetivo principal de Guaidó debe ser el cese de la usurpación y que esta consulta distrae la atención.