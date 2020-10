El canciller Jorge Arreaza confirmó en una entrevista con El País, de España, que el gobierno de Nicolás Maduro sostuvo par de reuniones con el sector opositor que integra Henrique Capriles y el diputado Stalin González, en el que se obtuvo, según, «acuerdos importantes».

«Con ese sector de la oposición venezolana el propio presidente se reunió a principios de año en dos oportunidades. Jorge Rodríguez creo que ya perdió la cuenta y finalmente se fue decantando la posición de un grupo hacia la democracia y de otro de mantenerse en un plan gringo golpista, y, bueno, quedaron los que quedaron. Se llegaron a acuerdos importantes con ese sector de Henrique Capriles, Stalin González y otros, más los miembros de la Mesa Nacional de Diálogo. De ahí se produjeron no solo los perdones e indultos que tuvieron peso y un costo político para la base chavista importante. Dejar en libertad a quienes intentaron matar al presidente, derrocar al Gobierno, quienes fueron responsables de violencia política en el año 2017. Aquí se dio un perdón absoluto a quienes estuvieron con las armas al lado de los militares el 30 de abril del año pasado en un golpe de Estado. Y eso en algunas bases es pensar que se está promoviendo la impunidad. Pues no. De lo que se trata es llegar a acuerdos, a la reconciliación, a encuentros y se dio ese paso al frente. Se dieron otros pasos en cuanto a las garantías electorales incluso extremos, de supervisión conjunta del proceso… Ahora bien, si el señor Capriles recibió mucha presión… Hemos sabido que las personas que se inscribieron para ser candidatos han recibido presiones de todo tipo, no me atrevo a decir, porque no tengo las pruebas, incluso qué tipo de presiones han recibido. Pero sí han sido presionados y así lo reconocen. La oposición venezolana debe terminar de independizarse de Estados Unidos», respondió Arreaza al ser consultado si hubo reunión con el ex candidato presidencial.

Pulse aquí para leer la nota completa en El País