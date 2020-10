El canciller del chavismo, Jorge Arreaza, arremetió este martes contra la ministra de Exteriores de España, Arancha González Laya, quien ayer reiteró que no iban a reconocer los resultados del 6D si las elecciones no se dan con condiciones. Para el funcionario, se trata de una “nostalgia colonialista”.

“La nostalgia colonialista llega a tal extremo, que hasta pretenden autoproclamarse autoridades electorales y sustituir las instituciones constitucionales. En Venezuela habrá elecciones el 6D y el pueblo elegirá democráticamente su nueva Asamblea Nacional”, escribió en Twitter.

Ayer, González Laya ratificó que no iban a reconocer los resultados que emanen el 6 de diciembre si las parlamentarias no se celebran con condiciones mínimas democráticas.

“Las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre no reúnen los requisitos necesarios desde un punto de vista democrático. Si esas condiciones democráticas no se dan, no podremos reconocer los resultados”, señaló González Laya a periodistas.

Las elecciones del 6 de diciembre han sido duramente criticadas por la oposición que dirige Juan Guaidó y la comunidad internacional. Tanto ha sido que Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, envió una misión a Caracas para tratar de convencer al gobierno de Maduro de postergar unos 6 meses esos comicios, de manera que puedan darse condiciones óptimas que decantaran finalmente en el envío de una Misión de Observación Electoral.

El chavismo se negó.

En un comunicado, reiteraron que se iban a dar el 6 de diciembre, de acuerdo al mandato de la Constitución, e incluso señalaron que al no celebrar las elecciones ese día, se estaría violando la Carta Magna.