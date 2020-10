El experto en procesos electorales Eugenio Martínez indicó que la AN aprobará en la sesión de este jueves el marco normativo de la consulta popular que anunció Juan Guaidó hace unas semanas. Destacó que el instrumento incluirá 4 preguntas sobre el rechazo a las parlamentarias, el Gobierno de Emergencia Nacional, el R2P y sobre si funcionarios de Maduro deben ser juzgados por la justicia internacional.

A través de Twitter, Martínez recordó que la consulta deberá celebrarse en varios días y que incluirá la participación de los venezolanos en el exterior. » La participación será Electrónica, Correo y presencial», aseveró.

«Las preguntas de la consulta popular serán 4, y se orientarán a los siguientes temas: 1) desconocer el evento del 6D; 2) consolidar las bases del Gobierno de Emergencia Nacional; 3) concretar la Responsabilidad para Proteger; y 4) se trata de una autorización para someter a la justicia internacionales a los funcionarios del gobierno de Maduro acusados de violación de DDHH», enumeró.

«Desde la AN consideran que estas preguntas son vinculantes».

Martínez resaltó que el debate de este jueves no girará solo en torno a la consulta popular, si no que incluirá la discusión sobre si es la propia AN la que decrete una convocatoria a elecciones presidenciales y parlamentarias.

«La convocatoria de estas elecciones parlamentarias y presidenciales será regida (según lo discutido previamente) por un árbitro internacional designado por la propia AN. Aún no se sabe cuál será ese árbitro», apuntó.