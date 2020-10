El dirigente opositor Alfredo Ramos informó este lunes que ya fue dado de alta tras haber sido contagiado de Covid-19.

“Me acaban de dar de alta por Covid-19. Gracias a Dios he respondido bien al tratamiento y debo continuar con aislamiento total”, indicó Ramos vía Twitter.

En ese contexto, sostuvo que “han sido días duros, doy gracias a los que elevaron sus oraciones a Dios por superar esta terrible enfermedad y en especial al personal de salud que me atendió”.

Horas antes, el comisionado de Salud de Juan Guaidó, José Manuel Olivares, ofreció este lunes su balance semanal sobre las cifras del Covid-19 las cuales, nuevamente, no coinciden con las de la administración de Nicolás Maduro. Dice que el número de muertes reales es de 1.412, más del doble de las del oficialismo de 653.

“Esta es una cifra con subregistro, pero es mayor a la del régimen… Hasta el momento, gracias al monitoreo hospitalario, podemos reportar 1.412 venezolanos que han fallecido por Covid-19, que por culpa de Maduro perdieron su vida”, detalló Olivares.

Me acaban d dar de alta por Covid. Gracias a Dios he respondido bien al tratamiento y debo continuar con aislamiento total. Han sido dias duros,doy gracias a los que elevaron sus oraciones a Dios para superar terrible enfermedad y en especial al personal de salud que me atendió

— Alfredo Ramos (@AlfredoARamos) October 5, 2020