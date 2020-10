La presidenta del CNE, Indira Alfonzo, aseguró este viernes que todavía no existe una fórmula “irreductible” o “preestablecida” para la votación de dos días en las elecciones de diciembre. A su juicio, es un planteamiento basado desde la perspectiva de elementos biosanitarios por la pandemia del Covid-19.

“Cuando he planteado los dos días, lo he planteado desde la perspectiva de varios elementos biosanitarios que tenemos que tomar en cuenta. Pero eso no es una fórmula irreductible. No es una fórmula que ya está preestablecida porque si bien es cierto, nosotros tenemos un cronograma electoral y las condiciones y garantías electorales (…) lo que nosotros es tenemos que adaptarnos y seguir al detalle que ese comportamiento de la pandemia nos haga tener condiciones óptimas, garantías”, dijo.

En una entrevista concedida a Unión Radio, la funcionaria precisó que el CNE no puede estar “exento” de tomar medidas de bioseguridad, pues, dice, la responsabilidad que tienen es de preservar la salud y el voto.

Así, puso sobre la mesa las opciones de votar dos días o un solo día de 6:00 a.m a 6:00 p.m., y esperar por los últimos votantes; o que incluso el horario se alargue. El hecho es que cada propuesta “estará ajustada a la responsabilidad que nos acompaña”.

También dijo que se han evaluado unos 14.000 planteles que fungen de centros de votación en todo el país para conocer si los protocolos se cumplen para poder llevar a cabo los comicios.

Misión de la UE

En tanto, Alfonzo afirmó que había conversado vía telefónica con la misión de la UE. Dijo que resumió las actividades previstas para los comicios y el desarrollo del cronograma electoral.

“La conversación telefónica con las autoridades de la UE fue empática, afable y de respeto. Nosotros los respetamos muchísimo y sentimos que también respetan al CNE”, comentó.

Alfonzo aprovechó para destacar que al menos 300 invitaciones se han enviado a organismos y personalidades de la ONU, la UE, la OEA (aunque corrigió luego), el Grupo de Puebla, Ceela, Caricom, entre otros, de los cuales han confirmado 60.

Algunos, señaló, han dicho que estar presencialmente en el proceso del 6 de diciembre y en las auditorías previas puede ser un problema, por lo que se abrió la posibilidad de utilizar herramientas de comunicación en línea como Zoom para permitir que se hagan las mismas vía digital.

Con información de Tal Cual.