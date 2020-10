Este jueves fue aprobada por «unanimidad» en la ANC la ley antibloqueo, según manifestó su presidente, Diosadado Cabello, al momento de su votación; no obstante la constituyentista María Alejandra Díaz y otros tres de los miembros del órgano supraconstitucional salvaron su voto al no tener acceso al documento antes de discutirla y someterla a consideración en la plenaria.

Juan Carlos Flores, Regulo Reyna y Telemaco Figueroa, manifestaron a través de sus redes sociales que salvaron su voto durante la aprobación de la ley redactada y presentada por Nicolás Maduro.

Flores envió un hilo a través de Twitter dirigido a Cabello para mostrar su inconformidad porque le fue prohibida la entrada al hemiciclo de sesiones este jueves, cuando se procedió a la discusión y respectiva aprobación de la referida ley.

Asimismo, destacó que no tuvo «acceso al documento final que contenía el proyecto de ley» lo que, a su juicio, le impidió «votar con ética y conciencia» antes de mostrar su desacuerdo por «ese tipo de prácticas dilatorias».

«Por las razones antes mencionadas; yo Juan Carlos Flores constituyente de la República por el estado Guárico, informo al país que he salvado el voto ante la aprobación en la ANC, de la ley antibloqueo para el desarrollo nacional y las garantías de los derechos humanos», agregó en otro tuit.

Por su parte, Reyna y Figueroa, militantes del PCV, se apegaron a la línea de su partido que rechazó la ley con las etiquetas #DILENOALALEYANTIBLOQUEO y #NoALaLeyDeEntregaYBloqueo, por considerarla «engañosa» con la finalidad de liquidar «la patria con el nuevo orden mundial».

Es importante recordar que el PCV, un tradicional aliado del chavismo los últimos 20 años, decidieron ir aparte del Gran Polo Patriótico a las cuestionadas elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre.

