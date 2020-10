La abogada Ana Leonor Acosta, defensa del periodista Roland Carreño, informó este miércoles que se encuentran en el Palacio de Justicia a la espera de que sea presentado en tribunales, luego de ser acusado por la administración de Nicolás Maduro de participar en una supuesta conspiración en el país, aunque aún desconocen donde está detenido, informó TVV Noticias.

“Hoy nos encontramos a las afueras del Palacio de Justicia desde las 9:30 de la mañana para conocer sobre la situación del periodista Rolan Carreño. Desde ayer, desde el día 26 en la tare, su familia nos ha reportado su desaparición, cuando vecinos informaron que había sido detenido por un cuerpo de seguridad desconocido en una camioneta negra con vestimenta oscura también”, indicó Acosta.

La jurista agregó que aún no saben del paradero de Carreño. “En este caso el periodista se ha encontrado desaparecido, no sabemos dónde se encuentra, él no se ha comunicado con su familia, tampoco se ha comunicado con sus abogados”.

“Nosotros hemos estado aquí porque él tiene derecho a la defensa y tiene derecho a tener un abogado privado. Ayer vimos como el ministro de comunicación de Maduro como el fiscal han señalado que él supuestamente ha sido detenido in fraganti y que ha confesado, lo cual nos extraña porque de acuerdo a nuestro ordenamiento, no hay confesión si no hay un abogado privado. Queremos denunciar que se pretende incriminar a Roland Carreño, quien es una persona con una solvencia moral reconocida y de una calidad humana que todos reconocemos”, concluyó.

Horas antes, el SNTP informó que Roland Carreño será presentado este jueves ante el juez que conoce la causa de la fallida Operación Gedeón, José Mascimino Márquez.

Vía Twitter, el sindicato criticó que Carreño, apresado hace tres días por el Sebin, será presentado en el Tribunal 4° de Terrorismo.

Alertan además que es una práctica común de ese tribunal el no permitir que la defensa privada esté en la presentación.

Carreño fue detenido hace tres días por funcionarios del Sebin. Sin conocerse dónde está recluido, ya el fiscal designado por la ANC chavista lo acusó de conspiración y de supuestamente vender armas.

Tanto que al momento de su aprehensión, los policías incautaron 12 mil dólares en efectivo y un fusil de asalto R15. Anoche, vale decir, informaron de un allanamiento a su casa y el mismo SNTP alertó de cualquier siembra en contra del comunicador.

Carreño es un periodista de alta data y milita en Voluntad Popular, partido de Leopoldo López, quien este fin de semana escapó de Venezuela y ahora está en Madrid, España, desde donde “luchará” por la “libertad” del país.

