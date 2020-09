El ex preso político, Vasco Da Costa desmintió este viernes que hubiese algún tipo de negociación detrás de su excarcelación y aclaró que a las parlamentarias del 6 de diciembre no tiene intenciones de participar.

«Yo no hice ninguna negociación, primero porque no me la plantearon y segundo, porque no la hubo. Si yo estoy consciente de la negociación de otro eso es problema del otro, pregúntele al otro. Soy demócrata, creo en la democracia como un sistema para elegir gobiernos y creo en cualquier elección que tenga las mínimas condiciones y sea eso, elección. A las elecciones del 6D no le veo nada, no acepto ir», dijo Da Costa en una entrevista para TVV noticias.

Da Costa mencionó que se siente «bien» de salud, con algunos problemas, pero está «guapeando».

Vasco Da Costa, quien se encontraba en la cárcel de Ramo Verde hasta este martes 1 de septiembre pidió a Juan Guaidó que“meta a los bandidos presos”; esa fue su primera petición al salir de la prisión.

Además, solicitó a los políticos “luchar” para sacar del poder a la dictadura de Nicolás Maduro. “Aquí lo que hay que hacer es luchar por la libertad de este país”, subrayó.

Abogados del Foro Penal confirmaron que las 50 personas que figuraban en la lista de indultados ya fueron excarceladas, solo esperan por algunas ejecuciones de quienes mantienen el estatus de arresto domiciliario.