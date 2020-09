El diputado Luis Stefanelli (VP-Falcón) declaró este martes que si Capriles decide participar en las parlamentarias tendrá la misma suerte que con las elecciones presidenciales. Celebró la liberación de presos políticos y parlamentarios que recibieron el indulto de Maduro y aseveró que volverá al país apenas pueda.

«Sobre Capriles si decide participar en las parlamentarias le pasará lo mismo que le pasó en las elecciones cuando fue candidato junto a Maduro… A buen entendedor, pocas palabras bastan», dijo en entrevista concedida a Tv Venezuela.

Además, enfatizó que si alguno de los indultados decide participar como candidato a las legislativas, perderá el respeto y admiración de la oposición. «Allá su conciencia, yo creo que lanzarán por la borda todo su sacrificio. Los admiramos, los queremos y respetamos pero será hasta ese día si deciden participar. Rafaela Requesens dijo que su hermano no iba a participar, y eso nos alegra porque es uno de los jóvenes políticos con más futuro en Venezuela, espero que todos sigan en esta línea».

«Eso es parte del juego perverso del gato con el ratón, lo deja escapar, es un régimen dirigido por un psiquiatra loco y por un muchacho criado en La Habana y por varios psicópatas. No es posible ningún indulto sino tienes sentencia firme, tampoco es posible que te indulte un dictador, todo es parte de un subrealismo jurídico que se inventa el régimen para su beneficio», enfatizó.

Manifestó alegría tras las liberaciones. «Me alegro por los presos políticos, quienes no merecen que discutamos la justicia de este acto. Me alegro de que mis hermanos directos de VP hayan recibido la liberación, me da mucha alegría, pero la verdad es que hay un objetivo. El régimen no hace ninguna de estas cosas sin un objetivo, pretenden corregir un desastre porque no han podido inscribir los candidatos, hay peleas entre ellos, los alacranes se picaron entre ellos, están tratando de desviar la atención y sustituir el liderazgo del presidente Guaidó, pero de seguro habrá el alacrán que esté dispuesto a hacerlo», estimó.

El parlamentario que está exiliado desde finales de 2019, indicó que no agradece el indulto que le otorgó Maduro. «No lo agradezco ni por eso nadie debe pensar que me hizo un favor al decir que puedo abonar capital político para acompañar este fraude. No vamos a participar en ese fraude, yo hice un informe en el 2017 donde detectamos más de 20 vicios o términos que hay que corregir para ir a una elección; ninguno se ha corregido, sino que se ha agravado y quien vaya a este proceso esta avalando al régimen», fustigó.

Sobre los delitos que le imputó el TSJ/ANC, señaló que ninguno es valido. «Eso de flagrancia continuada no existe en ningún diccionario jurídico, lo que pasó es que denuncie en noviembre la Operación Alacrán y mi suplente, negoció mi voto, debían sacarme del medio para esa famosa operación».

Stefanelli expresó que está viviendo en Houston y que trabaja en la Ley de Hidrocarburos. «Espero regresar lo más pronto posible a Venezuela, cuando haya condiciones aeroportuarias. Estaba previsto regresar en abril y fue cuando llegó la pandemia».