La diputada Delsa Solórzano (EC-Miranda) dijo haber quedado «atónita» con las declaraciones de Henrique Capriles y reprochó que el exgobernador del estado Miranda haya decidido participar en las elecciones del 6 de diciembre y haber expresado su rechazo a la unidad. Al respecto, estimó que si Capriles no quiere pertenecer a la unidad al menos debería «dejar trabajar» a los demás.

«Quienes no quieran estar en la Unidad, quieran legitimar a Maduro y acabar con el único Poder legítimo en Venezuela, como diría mi abuela: que se zapatee para otro lado, pero que deje trabajar a quienes queremos liberar a Venezuela. Yo, a diferencia de otros voceros que hoy tratan de justificar lo injustificable, no pertenezco al llamado G4, pero debo decir que todos hemos sido golpeados por igual. No he hecho más que luchar por la libertad y el cambio, sostener a Maduro sí sería mantener el “status quo”. No acompaño el fraude electoral, no seré cómplice de la satrapía. No legitimo a Maduro. No hay argumento sólido que me lleve a acabar con nuestro único poder legítimo: la AN. Me mantengo firme junto a los 27 partidos que firmamos el acuerdo del 2 de agosto», escribió en un hilo en Twitter.

La parlamentaria reprochó que tras las liberaciones de «rehenes del régimen, se menosprecie el trabajo realizado activistas y defensores de ddhh durante estos años, porque ha sido encomiable. Diversas ONGs se han dedicado a la recopilación de denuncias, a la documentación de cada caso, y a defender a los perseguidos dentro y fuera del país. Pretender que una acción “personal” es la razón de la liberación de algunos rehenes, es por lo menos egoísta. Los defensores de DDHH, lamentablemente no tenemos las llaves de los calabozos de los presos, ni el boleto de retorno de los exiliados», sentenció.

«Ningún preso,perseguido o exiliado político merece ser ficha de intercambio y mucho menos quedar en prisión sin saber porqué no “negociaron” por él. Bienvenidos a la libertad, pero, ayer un vocero del régimen decía que si se resbalan vuelven a la cárcel”, agregó.

A la vez que fustigó que Capriles haya dicho que la «unidad no es necesaria y que puede bien desvincularse de ella porque simplemente considera que en este momento no le hace falta, (Capriles) está poniendo sus intereses por encima de los de Venezuela. La unidad es imprescindible para alcanzar la libertad», enfatizó.

Consideró que no existe ninguna individualidad que pueda negociar el nombre de las «fuerzas democráticas» y que lo que expresó Capriles no la representa. «A mí, como venezolana, como dirigente político, como presidente de EC, pero sobre todo como ciudadana, no me representa nadie que actúe en nombre propio y no en nombre de las fuerzas democráticas. Negociar con regímenes dictatoriales para alcanzar de otros regímenes dictatoriales (Turquía) beneficios supuestamente a favor de terceros, en este caso no es más que un escudo justificar lo injustificable».

Criticó que Capriles dijera «Maduro sí es presidente, será usurpador pero es él quien está en el poder y que por el contrario, Guaidó solo ejerce un gobierno de internet. Vale decir que quien hace esa afirmación, lo hace usando Periscope. Escuché atónita una frase que aún retumba en mis oídos: no son válidos los embajadores ni funcionarios designados por el gobierno interino”.

«Hemos visto también con estupor, que hay quienes se adjudican la representación de las fuerzas democráticas frente a gobiernos dictatoriales. Resulta muy evidente por qué Turquía quiere legitimar a Maduro en el poder, lo que no resulta lógico es por qué dirigentes que se hacen llamar opositores tienen ese mismo interés. Venezuela bien me conoce, jamás entro en diatribas, jamás hago discusiones públicas con otros líderes de la oposición. Pero, ya basta. Llamemos a la cosas por su nombre».