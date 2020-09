Tarek William Saab declaró este lunes que las 110 personas que recibieron el indulto de Maduro serán judicializados nuevamente si reinciden en hechos violentos y destacó que el mensaje para ellos es que se involucren en la política y en las parlamentarias.

«Hay sectores que no han asimilado o entendido esta acción de carácter humanitaria, jurídica y política (…) si a las personas señaladas que se les ha dado la voluntad, la oportunidad del perdón reincidieran en un delito similar, el indulto cesa. La acción jurídica del perdón cesa y serían nuevamente judicializados por reincidir en acciones violentas y los órganos de justicia podrían penalizarlos. No hay duda que de ocurrir esto el sistema de justicia y el MP actuarán para preservar la paz. El mensaje para todos ellos es que se involucren en el tema político, electoral y en el debate de las ideas y que se alejen de los actos de imponerse por una vía violenta y tomar el poder. El mensaje está claro, quien no lo entienda y reincida tendrá la sanción que corresponda», dijo en un programa en VTV.

Según Saab los 110 indultos que decretó Maduro el lunes pasado se suman a otras medidas cautelares que han recibido otros 300 privados de libertad desde el año 2017 y aclaró que no fueron beneficiados personas que han estado involucradas en el intento de magnicidio del 5 de agosto de 2018 y operaciones mercenarias.

En este sentido, destacó que el indulto es un paso «importante» con el cual se le da «un mensaje a los venezolanos de que pueden tener un Estado de justicia y de derecho. Hace posible que el título 3 de la constitución en momentos trascendentales de altísimo nivel de contradicción entre factores que adversan al gobierno, logren abrir cauces para el diálogo fructífero, la convivencia y que el tema de elecciones sea prácticamente lo que esté a la orden del día y no la guerra».