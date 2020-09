El dirigente sindical, Rubén González, en una conversación telefónica con Reuters, prometió seguir luchando por los derechos de los trabajadores después de su liberación esta semana, tras dos años en una prisión militar por lo que él llama cargos falsos.

González fue detenido en 2018, luego que encabezara una protesta para exigir que Nicolás Maduro respetar la contratación colectiva y la estabilidad de los trabajadores de las empresas básicas de Guayana.

Este lunes, junto a otros 110 presos y perseguidos políticos, fue indultado por una orden de Maduro.

González confesó a Reuters que no se consideraba indultado, sino “un secuestro en el que me tenían porque yo no cometí nunca el delito”.

Luego de regresar con su esposa, sus cuatro hijos y 13 nietos, González se comprometió a continuar al frente del sindicato Sintraferrominera para seguir “defendiendo la justa causa de los trabajadores”.

Pulse aquí para leer la nota completa en Reuters

Foto: William Urdaneta / CDC