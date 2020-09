El director presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, aseguró este martes que si se admite que el indulto a los opositores ayer fue procesal, que es cuando no se ha culminado el proceso, se estaría admitiendo que el Ejecutivo de Nicolás Maduro puede intervenir en el Poder Judicial.

“Otro problema de analizar el indulto procesalmente, es decir, el indulto cuando no se ha culminado el proceso, es el hecho de que si se admite, se estaría admitiendo también que el Ejecutivo puede intervenir en el Poder Judicial y simplemente sacar a la persona que está siendo procesada”, apuntó.

Explicó que el indulto procede solo cuando las personas han sido condenadas, cuando ha finalizado un proceso y existe una pena. “Si no se ha culminado el proceso, menos se le puede perdonar por algo que no ha hecho. Pero hay criterios que señalan que sí y es lo que se aplicó ayer, que es el concepto de indulto, que es cuando se extingue el proceso por una medida del Ejecutivo”.

“Eso fue lo que se aplicó, no quiere decir que no haya quien considere que el código no haya incluido esa medida. Para mí, esa decisión tiene un punto de vista político porque uno de los puntos es que le otorgaste un indulto a unas personas que ni siquiera aceptaron ser indultadas”, indicó.

La consecuencia de un indulto, señala Romero, es que el proceso judicial se extingue, pero si nunca han sido condenados, “entonces nunca fueron culpables de absolutamente nada”.

“Ninguno de los 50 presos políticos tiene condena (…) todos a los que se les otorgó el indulto están siendo procesados, ni condenados”, acotó.

Ayer, el gobierno de Maduro emitió un indulto a 110 personas, todas ligadas a la oposición. Ya otros opositores como Claudio Fermín han atribuido la medida a una consecuencia de la mesa de diálogo.