El economista y exministro de Finanzas de Chávez, Rodrígo Cabezas expresó que muchos integrantes del Psuv están conscientes de la crisis y de los crímenes de lesa humanidad cometidos por Maduro, pero tienen miedo de ser torturados por el Sebin. Calificó de «autocracia» lo que vive el país y manifestó su respaldo a Guaidó y a que se instale un Gobierno de Emergencia Nacional.

En entrevista concedida a El Estímulo, Cabezas refirió al informe de la Comisión de la ONU sobre violación de ddhh por parte de Maduro y enfatizó que el mundo debe saber lo que pasa en Venezuela.

«El informe de la ONU es dramático, los desnudó por completo, porque asigna responsabilidades específicas. Yo me alegro de que, en la historia vivida, ese informe esté allí, porque así sea dentro de 20, o 30, o 40 años, cuando se escriba esta historia, se sabrá lo que aquí ha ocurrido. Y el mundo debe saberlo: que tenemos un gobierno autoritario, autocrático. Y que no haya impunidad, porque todos sabemos que en este país no hay Poder Judicial autónomo, que el TSJ es una seccional de Miraflores. No existe un Poder Judicial que pueda sancionar a los corruptos o a los que han violentado los ddhh en mi país.

«En el Psuv, antiguos compañeros saben lo que está pasando, saben el nivel de corrupción que hay, conocen la gravedad de la crisis, del dolor y el sufrimiento que hay hoy. Cuando conversamos en privado, lo admiten. Pero cuando lea he dicho ¿por qué no rompes?, hay quienes me responden: ¿Para qué? ¿Para que llegue el Sebin en la noche? ¿Para que me meta preso el gobernador? ¿Para que me torturen como torturaron al exalcalde de Cabimas?», manifestó.

Destacó que ante esta realidad la única salida es el diálogo y destacó que apoya a la actual AN presidida por Guaidó. «Hay que insistir en la posibilidad del diálogo. Es necesario perseverar en ella. En algún momento, va a haber un desenlace democrático de diálogo, y cuando se llegue, el país debe estar preparado para aceptarlo; para que la salida sea democrática y que votemos los venezolanos y decidamos. Porque en democracia -no en otro escenario: ni en autocracia ni en dictadura- la controversia política se resuelve con el pueblo decidiendo, los que pierden aceptando y los que ganan ejerciendo el gobierno, pero sin perseguir a los otros».

«Por supuesto, yo no soy neutral en esto. Yo estoy en la oposición, en la inmensa mayoría venezolana que quiero un cambio político en democracia. Yo respaldo la AN que lidera Juan Guaidó».

