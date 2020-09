El jefe de despacho de Juan Guaidó y expreso político Roberto Marrero, reveló este viernes que las elecciones parlamentarias no serán el 6 de diciembre y alegó que no dan los tiempos para cumplir las garantías que exige la comunidad internacional para validar este proceso. Agregó que Maduro busca que sean validadas porque integrantes del madurismo y del chavismo buscan inmunidad parlamentaria para cuando «Maduro caiga».

«Incluir 277 diputados es una curiara, una comparsa porque Maduro necesita una buena AN que tenga reconocimiento internacional de Europa y del mundo, porque Siria, Irán y Cuba han mostrado que se puede vivir con sanciones pero nadie logra vivir con sanciones de EEUU y Europa (…) No me preocupa que pasará con Guaidó el 5 o el 6 de enero, sino que Maduro resuelva sus problemas con una AN fraudulenta ¿Cuánto espacio le dará a Capriles o a la eventual oposición? En la AN no hay solo madurismo, también hay chavismo, hay 4F, está el PPT, tienen una procesión peor que la nuestra», dijo en entrevista con Román Lozinski.

«Voy a adelantar una primicia, eso no será el 6 de diciembre porque esa arca de Noé no será ese día porque no dan los tiempos para garantías institucionales, a los señores les hace falta inmunidad y deben protegerse para cuando Maduro caiga. A mí me dio alegría cuando subió el número de diputados a 277 porque eso significa que temen por su futuro y eso es bueno», estimó.

Al ser consultado por Capriles, dijo que el problema no es su posición política «porque es su derecho». «Él tiene derecho a hacer política, la gente sataniza a Capriles, yo no, no acompaño su política porque acompaño la de Guaidó y creo que la AN que viene no surtirá efecto. El problema es que la gente de Maduro quiere inmunidad porque no sabe cuándo va a caer Maduro, no tendrán donde aguantar el diluvio».

«MCM, Capriles y Guaidó tienen su visión, en la política ser coherente no es la tapa del frasco, eso está sobreestimado, la coherencia política no es una virtud, es una condición, por eso debemos decirle a la gente que vamos a salir de esto porque sino Dios es un maluco».

Sobre el tiempo que pasó en el Helicoide, aseveró que no fue torturado y dijo que no guarda rencor a los oficiales que lo tenían custodiado, sin embargo, declaró que ha sido el preso que más estuvo aislado y sin visitas.

«Fui detenido para darle un golpe bajo a Guaidó, el costo de detenerlo a él era muy alto y yo no tenía inmunidad parlamentaria. La gente se molesta porque dije que no me golpearon, pero no me torturaron físicamente, no tengo porque mentir. No estaba de vacaciones, estaba preso, estoy en una lucha pero si buscamos una transición tengo que ser serio y decir la verdad. Fue terrible no ver a mi familia, estar preso y soy el preso del Helicoide que tuvo más período de aislamiento y sin visita».