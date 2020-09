El politólogo Ricardo Sucre Heredia explicó este lunes que tras el anuncio de Capriles de dar su apoyo a las parlamentarias, a la oposición le salió competencia respecto a qué estrategia seguir, ya que los venezolanos están considerando votar o no.

«La posición de no ir a votar o no participar era la opción mayoritaria del G4 y es la que había ganado el consenso; la gente había aceptado esa decisión. Pero, ahorita lo que siento es que tras la entrada inesperada de Capriles, el guión cambió. Además, del comunicado de la CEV, Capriles entra y pone a mucha gente en duda. Había mucha gente que antes decía que no iban a votar, pero ahora lo consideran. La posición de no participar es la dominante, pero le salió competencia y va a depender de cómo se planteen las estrategias de cada grupo», dijo en entrevista en Tv Venezuela.

Sucre consideró que el llamado a consulta y unidad que hace Guaidó frente a las parlamentarias debió hacerlo en 2019. «La estrategia que deben seguir o es viable es el llamado a la unidad y eso debió haberse hecho en enero de 2019, porque una estrategia de ese calibre debía estar planteada en esos términos, requería un consenso muy grande y no se hizo, sabemos que es pasado pero es lo que debió ser».

«Cada grupo que conforma la oposición tiene sus estrategias y coinciden en un cambio de gobierno, pero compiten por muchas razones. La oposición debe definir unos mínimos para interactuar, para no decirse tantas cosas, tener un mecanismo de consulta pero plantearse una gran estrategia única y unitaria de todos los grupos de la oposición. Yo particularmente, no lo veo posible, deben mirar a mediano y a largo plazo cómo reconstruir el tejido unitario».

Al tiempo que refirió que a las conversaciones entre Turquia, dirigentes opositores y Maduro. «Turquía persuade al gobierno de que debe abrir el juego político, el gobierno acepta, Turquía se acerca a la UE y empieza una suerte de conversación, porque no se puede hablar de negociación. Aparte, observamos gestos como el de Requesens, el de la ANC, los indultos, et. Desde allí creo que se pueden lograr acuerdos y condiciones más competitivas, concesiones. Estamos en fase de ver gestos y avanzar, y sí creo que se darán condiciones más competitivas».