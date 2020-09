El exministro del Petróleo, Rafael Ramírez, cuestionó este martes que tras el indulto otorgado por Nicolás Maduro a 110 personas, no fueran liberados varios chavistas que están presos, y preguntó si están esperando “que mueran”.

“Siempre hay beneficios procesales para gente de la oposición, me parece bien. Pero no entiendo por qué no liberan a los chavistas, a los militares presos. Ahí está ese muchacho Chaparro, que fue ayudante de Chávez, sin beneficios. Están secuestrados, cómo está secuestrado Pedro León. ¿Qué esperan, que se mueran como Nelson Martínez?”, manifestó en Vladimir a la Carta.

Dijo además que Gladys Parada tiene cinco años presa por enfrentar contrabandistas y sin saber de qué se le acusa.

Por otro lado, apuntó que hay “un pacto de élites para ir a unas elecciones amañadas. No hay condiciones para votar ¿Cómo hacen para votar los 4 millones que están fuera del país? Con partidos intervenidos. Hasta el PPT, Los Tupamaros. ¿Cómo hace la gente pobre para votar, con el FAES haciendo limpieza social”.

Apuntó que su posición es diferente a la de Maria Corina Machado, de quien dijo que actúa impunemente pidiendo invasiones.

“En Estados Unidos la hubiesen llevado a la silla eléctrica por pedir una invasión de Rusia”.

También expresó que si la gente hubiese votado en 2018, Henri Falcón habría ganado las elecciones.

“La intolerancia de la oposición lo impidió. Mientras la oposición no entienda que los chavistas somos al menos la mitad del país no vamos para ningún lado. Estamos entre dos extremos que al final se dan la mano”.

Rafael Ramírez también aseguró que actualmente Venezuela es “un cero a la izquierda” ante la OPEP. “En el 2008 cuando Venezuela decía algo en la OPEP, todos los periodistas lo reflejaban. Éramos el cuarto productor de petróleo. Ahora somos el noveno, es una vergüenza”, agregó.

“Yo le entregué a Maduro la quinta empresa petrolera más importante del mundo, funcionando”.

“Maduro tiene 7 años en el gobierno haciendo lo que quiere con Pdvsa, ha hecho una gestión pésima. Hoy la producción está en 339 mil barriles, han perdido 2,64 millones de barriles de producción”, denunció.

Ramírez aseguró que bajo su gestión en Pdvsa el país se encontraba estable. “Yo logré ingresar en mi período de gestión 700 mil millones de dólares a la economía nacional”. Considera que el problema se centra en que ya han pasado por la empresa estatal petrolera, más de nueve juntas directivas, conformadas por personas que no tienen conocimiento sobre el negocio petrolero.

“Estamos ante un gobierno que quería el control de Pdvsa, lo obtuvieron. Llevan 9 juntas directas con personas que no tienen idea del negocio petrolero, y éstas son las consecuencias. Maduro se puso con las refinerías a improvisar, a jugar. Puso a la gente de él. Se necesita conocer la planta, son instalaciones muy complejas”, explicó.

Asimismo expresó que bajo su gestión Pdvsa contaba con 300 taladros de perforación en el país y 87 buques con empresas mixtas, de los cuales 37 eran propios. “Ve a Oriente a ver los taladros, los descuidaron. Son chatarra”, aseguró.

“El mayor error que cometí fue apoyar a Maduro para las presidenciales. Nosotros hicimos lo que Chávez dijo, que también fue un gran error de él pedir que apoyáramos a Maduro”, agregó.

“Chávez hizo lo correcto, había que hacer una revolución con el pueblo. Poner el petróleo al servicio del pueblo”.

«La idea de Chávez de las misiones fue una solución extraordinaria. Se baipaseó una estructura pesada que no estaba comprometida con lo que queríamos hacer», expresó.

“Participaba en la derrota de la pobreza, esos barriles de petróleo utilizados para la misión Barrio Adentro, fueron de los mejores barriles que invertimos”, agregó.

La Faja Petrolífera del Orinoco

Por otro lado, dijo que en la Faja Petrolífera del Orinoco, “se iba a refundar nuestra República. Teníamos más de 50 mil km cuadrados que en el subsuelo estaban las reservas de petróleo más grandes del planeta. Claro que teníamos que ir a invertir allá”.

“Nuestro país tiene que aprovechar sus recursos naturales. Jamás abandonamos las áreas tradicionales como lo es El Lago de Maracaibo. Son pozos centenarios que producen sólo 50 barriles día, y en la faja tenían pozos produciendo 2 mil barriles día”, explicó.

Jubilados de Pdvsa

Ramírez expresó su solidaridad con los trabajadores petroleros, y aseguró que siempre han contado con su apoyo.

“El fondo de los jubilados de Pdvsa, como ustedes saben es una figura jurídica aparte, la junta directiva de Pdvsa no decide nada entorno a esos fondos. El fondo de pensiones se los quitaron desde el 2014, yo salí de la industria petrolera en agosto del 2014″, detalló.

“En la junta directiva de fondo de pensionados de Pdvsa, en la cual yo nunca estuve, durante este tiempo sí han estado Asdrúbal Chávez, Wills Rangel y otras personas que deberían rendirle cuenta a ustedes”, agregó.

“Se pudo demostrar que lo que pasó en Amuay fue un hecho provocado”.

“Apenas ocurre el incidente de Amuay, ordenamos una investigación que fue desarrollada desde 3 ángulos. Desde la Fiscalía, Sebin, y contratamos un equipo de expertos con asesoría internacional, para trabajar lo que había sucedido”, explicó.

Dijo que sectores de la oposición “han dicho que a partir de la explosión, Amuay no ha funcionado. Eso no es verdad. Lo que perdimos en la refinería fueron 3 tanques grandes de almacenamiento, no fue en un área operacional”.

Harvest Natural Resources retira demanda contra Rafael Ramírez

La empresa Harvest Natural Resources retiró este miércoles, 26 de agosto, una demanda contra Rafael Ramírez interpuesta en el 2008, donde era acusado de estar detrás de 10 millones de dólares en demandas de soborno para aprobar una venta de activos.

“Esta es la única demanda que he tenido y tuve en el exterior. Mi único problema es con Maduro y su gobierno”, expresó.

Ramírez explicó que en este proceso Harvest contrató dos empresas de investigación, «estas empresas iban a ubicar mis palacios y fortunas que sólo existe en la mente de Maduro. Por supuesto no consiguen nada .

Sobre Diosdado Cabello dijo no saber de él y espera que esté bien.

“No entiendo por qué Diosdado ha permitido que Maduro haga con él y con el chavismo lo que le ha dado la gana”, finalizó.

Nota de prensa