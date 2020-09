La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) emitió un comunicado este jueves donde aclara que no hay garantía para el regreso a clases en los recintos universitarios. De hecho, exigieron condiciones mínimas para poder ejercer la profesión.

La primera condición indispensable para el reinicio de las actividades académicas que exige la Fapuv es el salario, que debe ser definido en dólares, y aunque sean pagados en bolívares, que sea por encima del costo de la canasta básica familiar que define el Cendas. Así lo sostiene un comunicado de la Federación que se facilitó a la redacción de ND.

“Las asociaciones de profesores han entregado a sus autoridades la propuesta de tablas salariales de Fapuv, elaborada con base en las Normas de Homologación, cuya plena vigencia reivindicamos, en virtud del principio de progresividad de derechos laborales”, señalan.

La segunda se trata de la salud, sobre todo por el tema del Covid-19. “Dado que no tenemos seguro, y que siempre existe el riesgo de contagio en la universidad, se debe considerar la Covid-19 como enfermedad ocupacional”.

“En consecuencia, la universidad cubrirá en su totalidad los costos del tratamiento, la atención hospitalaria y médica, de cualquier universitario que asista al campus por razones de trabajo y resulte positivo para Covid-19”, exigen.

También reclaman la restitución de un sistema de salud “que se corresponda con el gasto real en Venezuela. Cobertura en HCM acorde con la realidad”.

Y además, “pago de los recursos de previsión a los IPP, establecidos en los acuerdos federativos, los cuales están plenamente vigentes”.

Agenda de negociación

Por otra parte, la Fapuv exige un diálogo socia para negociar entre universidades y asociaciones, de manera que se produzcan “acuerdos suscritos por las partes en relación con las nuevas condiciones de trabajo y actualizar las actas convenio”.

“Se abrirá un canal de comunicación permanente entre el gremio y las autoridades”, dicen y además indican que van a reivindicar “la vigencia de las Normas de Homologación, cuya aplicación fue suspendida unilateralmente. Se deberá instalar la discusión de un mecanismo de recuperación del salario con base en las Normas de Homologación”.

“Se deberá instalar, igualmente, la discusión sobre el cálculo y pago de deudas por distintos conceptos con los profesores universitarios”.

Educación a distancia

En tanto, se refieren a la educación a distancia que de acuerdo al gobierno de Nicolás Maduro será una de las formas para impartir las clases desde el próximo lunes 16 de septiembre

“Cada profesor debe recibir la canasta básica de tecnologías propuesta por la CEPAL integrada por un computador portátil, un teléfono inteligente, una tableta y un plan de conexión para los hogares no conectados, o los recursos para adquirirla, de acuerdo con el cálculo hecho por el CENDAS. El plan de conexión debe incluir modem y router”, apuntan.

“Acceso a internet con el mejor ancho de banda posible. Entre un 15 y un 20% de profesores universitarios de la región central, y alrededor de un 50% en los estados fronterizos, no tienen acceso a internet, dado que CANTV no llega a todos los hogares y no disponen de recursos para contratar con proveedores privados del servicio. Se deberá establecer un pago mensual por este concepto para todos los profesores que atiendan cursos en línea”, sostienen.

“Actualización de la formación en entornos virtuales y apoyo técnico”, agregan.

Y aunado, un servicio eléctrico continuo porque “el plan de racionamiento eléctrico deja a los hogares, sobre todo en el interior del país, a veces hasta 12 horas sin el servicio, lo que le impide a profesores y estudiantes cumplir con la programación y daña los equipos”.

Educación presencial

Sobre educación presencial, los profesores apuntan que están descartadas en este momento.

“Para proteger la vida de estudiantes y profesores, empleados y obreros, solamente se iniciará la modalidad presencial en el caso de los cursos que no puedan ser impartidos a distancia, y luego del descenso sostenido y significativo, validado por expertos, de la curva de contagio de la Covid-19”.

Por tal razón, llamaron a la consciencia de los universitarios “a no ceder en esto”.

“Se deberán cumplir, además, las siguientes condiciones:

• Cumplimiento estricto de las normas de bioseguridad y la Locymat.

• Implementación de protocolos de bioseguridad y dotación de equipos de protección personal. De no mantenerse la dotación de equipos de bioseguridad y materiales de limpieza no se seguirá laborando de manera presencial

• Higiene y limpieza a fondo de las instalaciones universitarias.

• Reparación de baños y dotación de agua corriente permanente

• Grupos pequeños de estudiantes, salones amplios y aireados, y escalonamiento.

• Transporte y regularización del suministro de combustible

• Mantenimiento de infraestructura y seguridad en el campus, ya que durante la cuarentena han ocurrido por lo menos 139 incidentes de inseguridad y vandalismo.

• Habilitación del servicio de comedor”.

Co-gobierno universitario

Por último, la Fapuv propone que los consejos de escuela, facultad y universitario, “aborden la discusión de estrategias para la defensa y relanzamiento de la universidad autónoma”.

Para eso, sostienen que se debe ejecutar “la actualización de sus reglamentos, la democratización de la vida universitaria, la captación de donaciones, la generación de ingresos propios y el rescate inmediato de institutos y centros de investigación para la producción del conocimiento científico”.