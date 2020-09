El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, se refirió este martes a los 6 de Citgo. Dijo que ya van más de 1.000 días de su detención y que la administración de Donald Trump sigue comprometido con liberarlos y llevarlos a casa.

“Han pasado más de 1.000 días desde que los 6 de Citgo fueron detenidos injustamente en Venezuela. Su liberación y regreso a casa han debido ocurrir desde hace mucho”, dijo en Twitter.

“El gobierno del presidente Trump mantiene su compromiso de traer a casa a todos los ciudadanos estadounidenses tomados como rehenes o detenidos injustamente en el extranjero”, añadió.

Los exdirectivos de Citgo, Tomeu Vadell, José Luis Zambrano, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Gustavo Cárdenas y José Pereira; fueron detenidos en noviembre de 2017 por la Dgcim, luego de que fueran acusados por corrupción. En diciembre del 2019 les otorgaron casa por cárcel.

A inicios de año, de nuevo fueron sacados y trasladados hacia la sede del Sebin en El Helicoide; y por negociaciones del exgobernador Bill Richardson dos de ellos fueron llevados a sus casas. Quedan cuatro todavía tras las rejas.

Los ejecutivos, si bien son venezolanos, algunos también son estadounidenses.

More than 1,000 days have passed since the CITGO-6 were wrongfully detained in Venezuela. Their release and return home is long overdue. The @realDonaldTrump Administration remains committed to bringing all U.S. citizens held hostage or wrongfully detained overseas home.

