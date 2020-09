El representante de Juan Guaidó en Canadá, Orlando Viera-Blanco, sostuvo este jueves una reunión con su mandatario, según explicó, para precisar esfuerzos que consolidarían la unión de los actores políticos de oposición y los venezolanos.

«Hoy sostuvimos una extraordinaria reunión con el presidente Juan Guaidó. Precisa no confundir estrategia con objetivos. La causa superior es la libertad y los medios para lograrlo son la suma de los esfuerzos, no solo de actores políticos sino de la sociedad civil. Se consolida la unión», expresó Viera-Blanco, tras concluir el encuentro digital.

El vocero de Guaidó en Canadá indicó la importancia de unir partidos políticos y ciudadanía, pues lo considera importante «para derrotar la tiranía».

«Es importante aceptar que vivimos momentos de elevado chance de derrotar la tiranía. Un esfuerzo que no reposa sólo en los líderes políticos sino en cada venezolano. Una cascada de voluntades no será contenida por un régimen desahuciado. La unidad no es sólo partidista !Es ciudadana!», sentenció.

Viera-Blanco reiteró recientemente el respaldo del gobierno canadiense a Guaidó y el rechazo a la elecciones parlamentarias del 6D.

Incluso, cuestionó la postura de Henrique Capriles de respaldar dicho evento electoral y dijo que «sentarse con aliados de Maduro a pactar elecciones es cooperar con el tirano».