El diputado Omar González (F-16J – Anzoátegui) aseguró este jueves que tras el informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre violaciones de DDHH en Venezuela, la ONU «debe aplicar la doctrina” de Responsabilidad de Proteger (R2P), y la OEA el Art. 8 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar).

“El demoledor informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU) demuestra que el régimen de Nicolás Maduro comete un genocidio en Venezuela”, así comenzó González su intervención en la sesión de la Asamblea Nacional (AN), con motivo de discutir el informe presentado el día de ayer ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde se evidencia que el chavismo es responsable de cometer Crímenes de Lesa Humanidad.

El parlamentario destacó que la investigación del equipo de Naciones Unidas “encontró que el régimen de Nicolás Maduro, junto con Padrino López y Néstor Reverol son responsables que policías y militares hayan cometido violaciones atroces a los DDHH”. Así mismo agregó que este evento “no hace más que corroborar lo que venimos denunciando los venezolanos desde hace dos décadas”.

“Esa misión encontró sobrados motivos, que demuestran sin lugar a dudas, que las autoridades y fuerzas de seguridad han planificado y ejecutado crímenes contra opositores políticos en Venezuela”, sentenció González Moreno, quien comparó lo expuesto en el reporte de la ONU con los crímenes ocurridos en Armenia, Ruanda, Ucrania, Camboya o en China, expresado que en esos países con “la indiferencia del mundo permitió que se cometieran los más crueles genocidios de toda la historia”, acotó.

Para el dirigente, los miembros del chavismo que ejecutaron estas acciones no son más que “bestias sanguinarias cuya única ley vigente parece la Constitución de los fusiles AK-47, de las ametralladoras, granadas, pistolas y otras armas; armas que por cierto que fueron entregas por el régimen y por el Estado para defender al ciudadano”.

Ante los hechos y testimonios presentados “ahora las Naciones Unidas después de este informe no tienen excusa para no aprobar la doctrina de Responsabilidad de Proteger (R2P), que ha sido aprobado por el Consejo de Seguridad de ese organismo. Así como tampoco la Organización de Estados Americanos (OEA) tiene excusas para no aplicar el Art. 8 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar), y nosotros acá en esta Asamblea Nacional tampoco tenemos excusa para la no aprobación del Art. 187, numeral 11 de nuestra Constitución Nacional, eso es un mandato, es lo que exige y necesita el pueblo venezolano para la conformación de una fuerza multinacional que nos permita el restablecimiento de la paz y la estabilización en el país”, concluyó.

Nota de prensa