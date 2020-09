El diputado José Manuel Olivares, Comisionado de Juan Guaidó para Emergencia en Salud y Atención Sanitaria al Migrante, aseguró este viernes que Venezuela no ha llegado al pico de contagio del Covid-19, desmintiendo así los datos que a diario ofrece Jorge Rodríguez y la vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

«La pandemia en Venezuela no está controlada. Quieren avanzar a u na farsa electoral en base a la mentira y a la improvisación. Jorge Rodríguez habla de que no hay colapso hospitalario, burlándose del dolor, del sufrimiento y la muerte de los venezolanos», dijo el parlamentario.

«Para Jorge Rodríguez no es colapso que 85 de tomógrafos, resonadores y equipos Rayos X no funcionen; que 85 % de escasez para nuestras mujeres con cáncer de mama y niños con leucemia, 75 % de escasez para nuestros abuelos que no encuentran el medicamento para la diábetes y la tensión. Somos el país con la tasa de mortalidad en personal de salud mayor en el mundo, 110 por 100 mil habitantes», agregó.

El diputado cuestionó las declaraciones oficialistas sobre el Covid-19 y afirmó que Venezuela sigue en la tasa de contagio y que no ha llegado a su pico más alto. «La Gran Caracas hoy no tiene una cama de terapia intensiva disponible y lo que más escuchamos en las emergencias de los hospitales y centros de salud es ‘ no hay’ o ‘no podemos atenderle, si usted tiene Covid-19′», concluyó.