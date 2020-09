El dirigente opositor Carlos Ocariz exhortó a quienes apoyan las parlamentarias a «pensar en la gente» en medio de la pandemia por coronavirus porque no hay gasolina y los servicios públicos y hospitales están «acabados».

«En Miranda al igual que en Venezuela, no hay gasolina, los servicios públicos destruidos, el virus rueda libre por las calles y los hospitales acabados. ¿Así quieren hacer elecciones con estas condiciones?…¡Pensemos en la gente!», escribió en Twitter este jueves.

Consideró que la salud de los venezolanos debe estar por encima de la política. «Este virus es muy grave, todos hemos sido testigos de eso. Nuestro país tiene un sistema de salud colapsado, no está preparado para correr este riesgo».

El fundador de Primero Justicia, difiere de Henrique Capriles Radonski quien ha dicho que apoyará el proceso electoral y exigirá a Maduro y a la comunidad internacional «garantías» para lograr elecciones transparentes.

Más temprano, Capriles defendió su postura de ir a las elecciones parlamentaria, siempre que haya condiciones mínimas, pues a su juicio, esos comicios son un ‘peaje’ que no se puede dejar de pasar.

“El 6D es un peaje que no lo podemos obviar. Es un momento muy complejo, efectivamente, porque sé que la gente siente que su voto no le ha permitido lograr lo que quiere, pero el tema es que no podemos obviar que se van a cumplir los cinco años. Tenemos un peaje que pasar”, apuntó en una entrevista con Román Losinzki.

(1/2) La salud de nuestra gente debe estar por encima de la política. Este virus es muy grave, TODOS hemos sido testigos de eso. Nuestro país tiene un sistema de salud colapsado, no esta preparado para correr este riesgo#PrimeroLaSaludYLaGente — Carlos Ocariz (@CarlosOcariz) September 10, 2020