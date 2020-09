La Federación de Centros Universitarios de la UCV (FCU-UCV) envió un mensaje al gobierno de Nicolás Maduro, desde las inmediaciones de la sede principal del Consejo Nacional Electoral en Caracas, en rechazo a los comicios parlamentarios del próximo 6 de diciembre.

Junto al despliegue de una pancarta donde se podía leer: «Cuando la dictadura es un hecho, votar no es un derecho», los estudiantes difundieron un video en las redes sociales con un mensaje directo a las autoridades que pretenden realizar unas elecciones que no cuentan con el aval del grueso de la oposición democrática, ni de la comunidad internacional.

«Los estudiantes decimos que ningún espacio de este país es intocable, vamos a seguir en las calles. Que lo sepa la dictadura, el fraude del 6 de diciembre no va, no lo vamos a avalar y no lo vamos a aceptar», dijeron los jóvenes que desplegaron la pancarta en la plaza Diego Ibarra, del centro de la capital.

«Los estudiantes no avalamos el fraude del 6D. Nosotros decidimos luchar hasta lograrlo, como hoy lo hacen muchos venezolanos en las calles. Estamos comprometidos con Venezuela», escribió el presidente de la FCU-UCV, David Sosa, en su cuenta de Twitter, para acompañar el mencionado video.