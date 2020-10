El exministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Dominguez, insultó al Gobierno de EEUU luego que ofrecieran una recompensa de 5 millones de dólares por información que facilite su captura. Dijo también que no se venderá.

«Lean bien yanquis. No negocio. No me vendo. No quebrarán mi moral», señala Motta Dominguez en su Instagram.

Junto a ello anexó una imagen que reza «Váyanse al carajo yanquis de ****». Seguidamente, escribió: «A buen entendedor, estas palabras bastan. Cuerda de inmorales. Mentirosos. Miserables».

«La patria no se vende. La patria se defiende», manifestó el expresidente de Corpoelec, quien ya había sido sancionado hace unos meses por Estados Unidos.

Más temprano, el Departamento de Estado de EEUU hizo el anunció en un comunicado donde también ofrecieron dinero por Eustiquio José Lugo Gómez.

Recuerda el Departamento que el 27 de junio del año pasado, ambos fueron imputados por conspiración para cometer lavado de activos y lavado de instrumentos monetarios en el Distrito Sur de Florida.

«Según la acusación formal, Motta Domínguez y Lugo Gómez supuestamente otorgaron a tres empresas con sede en Florida más de $ 60 millones en contratos de adquisición con Corpoelec a cambio de sobornos pagados a ellos o para su beneficio», subraya la misiva.