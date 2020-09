El internacionalista y exembajador de la ONU, Milos Alcalay reprochó este martes que el chavismo convoque a elecciones cuando los venezolanos no tienen cédula y más de 5 millones no puede volver al país para participar porque no tienen pasaporte.

«El oficialismo quiere elecciones, pero ¿cómo puede el ciudadano votar si ni siquiera puede sacar su cédula de identidad? Ni los más de 5 millones sacar su pasaporte para venir a votar como en otros procesos electorales?», escribió en Twitter.

Las oficinas del Saime tienen 6 meses cerradas desde que inició la pandemia por coronavirus. Abogados indicaron a La Prensa de Lara que esto constituye una violación contra la identidad de los venezolanos. “Estamos presos, atados de brazos para tener un documento de identidad. Los más afectados son los niños que esperan por su cédula nueva y toda persona que necesite hacer un trámite legal y tenga su identificación vencida”, expresó José Gregorio Zaa, abogado al medio regional.

Según el último ajuste que hizo el Saime al precio de un pasaporte nuevo en junio de este año era 39 millones 210 mil ocho bolívares, mientras que la renovación se ubica en 19 millones 494 mil 109 bolívares.