La coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, insistió este jueves en que la operación que propone es la única alternativa que queda en el país y dijo que quien crea que el gobierno de Nicolás Maduro saldrá por votos, sin haber una amenaza real de por medio, está engañando al pueblo y además, es una rendición.

“La OPE es la única alternativa que queda porque al final, si damos con la conclusión de que esto no va a salir con falsos diálogos, ¿qué nos queda? El país ha estado en insurrección popular durante 20 años, hemos demostrado que hay una nación con ansias de libertad, pero no es suficiente protestar, tiene que ir acompañado de una estrategia conjunta de fuerzas internas y externas. (…) Quien pretenda decir que este régimen que ha ocupado y saqueado a Venezuela está dispuesto a ceder el poder en un proceso electoral, si no hay una fuerza de por medio, simplemente está engañando al país y eso es rendirse, eso es claudicar”, manifestó.

Aclaró que la Operación para la Estabilidad y la Paz en Venezuela no es pedir una invasión militar.

“Aquí nadie está pidiendo una invasión, por favor. Eso es banalizar y ridiculizar una situación compleja que cada día cobra vidas con cada minuto que pasa en este país. Lo que estamos planteando es que es una estructura criminal y hay que presentarle una amenaza real de fuerza que se planta de frente y dice: “¿sabes cómo es? Se acabó”, apuntó en una entrevista exclusiva con TVV Noticias.

Ante eso, dijo María Corina Machado que no se puede descartar el apoyo de las naciones democráticas del hemisferio occidental “porque en Venezuela están planteadas tres condiciones que han hecho que EEUU y las democracias liberales actúen en operaciones de paz”.

“Es un país donde se violan los DDHH, es una amenaza real a la seguridad hemisférica y está el riesgo creciente de un conflicto armado porque de los 335 municipios que hay en el país, en 214 están activos grupos criminales que controlan a la población”, criticó.

Mecanismos de engaño

Machado se refirió a las elecciones de diciembre y dijo que el gobierno chavista está buscando mecanismos de engaño y

manipulación “para avanzar en su operación de permanencia en el poder”.

“Saben muy bien cuál es mi posición al respecto. Este es un momento donde el país está sufriendo mucho, hay mucha gente desconcertada, decepcionada, se siente traicionada, con un dolor brutal porque es un país que está padeciendo el hambre, la separación, la violencia creciente y el régimen lo que busca es que la gente no tenga certezas”, afirmó.

Así las cosas, indicó que “esto no es una dictadura, esto no es un sistema autoritario más, estamos hablando de un sistema criminal que se ha metido de lleno en Venezuela, penetrado con narcotráfico, guerrilla, grupos terroristas, de contrabando de combustible, minerales, personas; y que desde aquí, agarrando el territorio venezolano con los rusos, con los iraníes, los turcos, los sirios atrás, quieren expandir su proyecto criminal al resto del hemisferio y tienen como fachada al Foro de Sao Paulo”.

“Esto lo hemos entendido. Por eso es que la gente sabe que este régimen no va a salir con votos. No va a salir con votos. Son 29 elecciones, 15 referendos y todos han terminado igual. El régimen atropella, arrebata. Quiere dar la imagen de que hay cierta legalidad y está tratando de confundir a algunos adentro y afuera, no es la primera vez que lo hace pero a la sociedad venezolana no la engañan más”, finalizó.